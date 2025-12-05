Pedro Sánchez y Francesca Albanese recibirán el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos por su defensa de los palestinos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, han sido elegidos este jueves como galardonados con el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025, por sus respectivas labores en favor de los palestinos.

"Esta edición, marcada por un contexto de dolor colectivo y urgencia ética, por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, requiere reafirmar nuestra vocación de memoria, justicia y solidaridad activa", reza el comunicado de la Fundación Benedetti en un comunicado difundido en su web.

Por ello, la entidad uruguaya ha decidido reconocer 'ex aequo' "el accionar firme y ejemplar" de Albanese y de Sánchez "en la defensa de la dignidad humana y la justicia".

En el caso del mandatario, el Consejo de Administración de la organización ha querido reconocer su "responsabilidad institucional al promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables".

En concreto, la fundación ha destacado su respaldo a "iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza", así como que haya tomado medidas para frenar la venta de armas a Israel y prohibir la importación de productos de asentamientos ilegales.

De Albanese, los miembros del consejo han ensalzado su "valentía ética" al enfrentar presiones internacionales y mantener una voz independiente en defensa de los derechos fundamentales, denunciando con claridad lo que muchos han preferido silenciar: el genocidio del pueblo palestino en Gaza". "Un faro de verdad y coraje", dicen de ella.

Asimismo, han aludido de manera específica al informe que la relatora presentó ante la Asamblea General de la ONU, titulado "Genocidio en Gaza, un crimen colectivo" y que "interpela a la comunidad global en su conjunto, recordando que el Derecho Internacional exige no solo abstenerse de participar en crímenes, sino también prevenirlos y sancionarlos".