Valencia
Pérez Llorca visita la zona cero de la dana en su primera salida como president de la Comunitat Valenciana
El nuevo jefe del Consell llega a Picanya para mantener una reunión con Pep Almenar
Mateo L. Belarte
El nuevo jefe de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, acaba de llegar al ayuntamiento de Picanya, donde se va a reunir con Pep Almenar, el alcalde socialista de este municipio, uno de los más golpeados por la dana. Todo un gesto con el que marca distancias con su antecesor, Carlos Mazón, quien al menos públicamente nunca visitó un consistorio del pspv tras el 29-O y limitó mucho su exposición en la zona cero de la riada.
La llegada de Llorca al ayuntamiento, a escasos metros del barranco del Poyo, ha sido tranquila y sin incidentes. El president ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y responsable de la reconstrucción, Vicente Martínez Mus.
Tras el encuentro con Almenar, está prevista una visita a las obras de recuperación del barranco a su paso por la CV-36, carretera competencia de la Generalitat.
