6-D

Día de la Constitución 2025, en directo: última hora y actos del 6 de diciembre

La fachada del Congreso.

La fachada del Congreso. / Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Miguel Ángel Rodríguez

May Mariño

Madrid

España celebra este sábado el 47º aniversario de la Constitución. Los actos incluyen el izado de la bandera en las puertas del Congreso de los Diputados y, después, la recepción organizada por las Cortes Generales a autoridades y representantes sociales y económicos, encabezadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora, todos los detalles y las claves del 6-D.

