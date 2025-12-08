El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado y acusa a Sánchez de ser "dañino" para las mujeres

El PP no deja pasar ninguna ocasión para hacer uso de la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas tramas de corrupción que afectan a Pedro Sánchez. Este lunes, la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que citarán al que fuera exasesor de Moncloa Francisco Salazar y sobre el que pesan varias denuncias por acoso sexual. En este sentido, García ha acusado a Sánchez de estar siendo "el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia".

En unas declaraciones grabadas que ha compartido el PP, García ha denunciado que Sánchez está protagonizando un "nuevo caso de encubrimiento" y también ha cargado contra la decisión adoptada este domingo por Moncloa de cesar al que fuera 'número dos' de Salazar, Antonio Hernández, que ostentaba el cargo de director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. "Sánchez quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o tercera, que llegan muy tarde y se quedan muy cortos", ha dicho.

La portavoz de los populares ha insistido en casi media decena de ocasiones en que el Ejecutivo está intentando "esconder este escándalo". Es por ello que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en la Cámara Alta para citar a Salazar. No obstante, aún habrá que esperar varias semanas, ya que primero se deberá convocar una reunión de la comisión para aprobar su comparecencia y después llamarlo a declarar al Senado. Así, todo apunta a que no será hasta el próximo 2026, aunque los populares podrían pisar el acelerador y tratar de citarlo la próxima semana, en plena campaña electoral en Extremadura.