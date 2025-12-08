Susana Díaz advierte del "coste electoral" del 'caso Salazar' y avisa a Sánchez: "Yo respondo por quien nombro"

La senadora del PSOE y expresidenta andaluza, Susana Díaz, se ha mostrado durísima con la gestión de su partido ante el caso Salazar, tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el exasesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno por parte de dos trabajadoras subordinadas. El escándalo estalló en verano, pero cinco meses después la organización socialista no había contactado con las presuntas víctimas, y las denuncias habían desaparecido del sistema, según desveló eldiario.es. Una situación que ha provocado una rebelión interna por parte del sector feminista, y que también ha despertado las críticas de Díaz, que asegura que "ha sido muy grave".

"Cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas, no es un pequeño error, es un grave error", ha sostenido Susana Díaz este lunes en una entrevista en Cope, donde ha advertido que "esto tiene unas consecuencias peligrosas": "O se depuran responsabilidades y se investiga lo que ha pasado, o ¿qué otra mujer va a confiar en el partido?", cuestionó la dirigente socialista.

Preguntada por el efecto en las urnas del escándalo, Susana Díaz ha asegurado de que "estas cosas siempre tienen coste electoral y por eso es muy importante dar una respuesta contundente", ha señalado, advirtiendo de que es lo único que puede frenar la desconfianza: "Yo misma, estas cosas no me las perdono en mi partido", ha sostenido Díaz. "Si la respuesta no es contundente, evidentemente tendría coste electoral".

Crítica con Ferraz

En la entrevista, Díaz también se ha mostrado crítica con los últimos pasos de Ferraz tras convocar en una reunión el miércoles noche a las responsables territoriales de Igualdad, un encuentro donde pidió no hacer públicas las críticas para evitar que salieran en prensa. Una cita que abrió una fractura con sectores feministas del partido y que Susana Díaz ha calificado como "reunión fallida".

"Las soluciones no se hubieran tomado si las mujeres no hubieran levantado la voz", ha defendido Díaz. "Esa reunión fallida fue el germen de la respuesta contundente que ahora por fin va a llegar", ha continuado, después de que se anunciara el cese de la mano derecha de Salazar en Moncloa.

En este sentido, también se ha pronunciado sobre la actuación de Pedro Sánchez: "Imagino que ha tomado conciencia y por eso en las últimas 24 horas se está actuando con esta rapidez. Porque cualquiera que se presenta a un proceso electoral sabe perfectamente que a ti te miden no tanto por tus errores como por tu capacidad de reaccionar ante esos errores", ha reflexionado la dirigente andaluza.

Preguntada sobre la posibilidad de que Sánchez no supiera nada de este asunto, Díaz sí ha mandado un mensaje al presidente de Gobierno: "Esa respuesta la tiene que dar él", ha comenzado, lanzando una advertencia: "Yo respondo por las personas que he nombrado a lo largo de mi trayectoria política y por los miembros que me han acompañado en el partido y en el gobierno cuando he tenido responsabilidad", ha comenzado. "Cada uno tiene que responder por sus hechos".