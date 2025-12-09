Estas son las pruebas con las que el Supremo ha condenado al fiscal general

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al último fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid asumía la comisión de dos delitos fiscales, tiene en cuenta, entre otras pruebas, ciertas decisiones que adoptó la defensa, como la de no contestar a las acusaciones o el borrado del teléfono. Esta es la "abundante" prueba que la resolución de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta, dice haber tenido en cuenta para imponerle una inhabilitación de dos años y multa de 7.200 euros.

Aunque el tribunal admite que García Ortiz ejerció "su legítimo derecho a no responder a las acusaciones", el haberse limitado a contestar a su defensa "impide que su testimonio sea prestado bajo las exigencias del principio de contradicción", lo que, en opinión del tribunal, hace que "el valor probatorio de sus respuestas se resienta de forma más que entendible”.

Añade que él mismo reconoció la autoría de la nota informativa, pero negó haber hecho llegar a personas ajenas a la Fiscalía el correo de 2 de febrero de 2024". Para el tribunal, de su declaración "resulta acreditada la realización de gestiones para obtener datos de la conformidad y concretamente del correo de 2 de febrero que da comienzo a la divulgación de los datos reservados que culmina con la publicación de la nota informativa.

La defensa atribuyó la declaración que prestó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a la animadversión que siente ante el equipo de la Fiscalía General del Estado, pero al tribunal no le convence y tiene muy en cuenta sus palabras para cimentar la condena. Señala que ante el tribunal Lastra se refirió a las publicaciones que se estaban realizando los días 12 y 13 de marzo y a sus conversaciones con el fiscal general del Estado, con el que compartió inicialmente la opinión de que había que reaccionar frente a ellas.

“No parece reticente, ni resentida, por su situación o trato dentro de la cúpula fiscal. Por el contrario, lo que denota es que, fiel a su superior, alertó a este de lo que estaba ocurriendo y convino con él en cómo se debía proceder. Con lo que ya no estuvo de acuerdo fue en la forma en la que, posteriormente, actuó García Ortiz, revelando una información que atentaba seriamente a la intimidad de terceras personas y a la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una posible conformidad. Lo tuvo muy claro, y ya advirtió, a la fiscal de Madrid, el malestar por proporcionarle datos que iba a revelar, advirtiéndole que tuviera cuidado”, afirma la sentencia, que considera lógico el enfado que mostró por la mañana.

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, sale del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Según la sentencia, tanto los periodistas que declararon ante el tribunal, como Almudena Lastra o Pilar Rodríguez, y el entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, son conscientes del carácter reservado de los datos de González Amador que aparecían en el correo filtrado. "Todos parecieron ser conscientes de que el correo tenía un contenido que albergaba datos reservados, y adoptaron precauciones para su publicación, pese a poder ser una primicia y, seguro, una noticia de interés. Y como también lo tuvo el señor Lobato cuando le fue remitido por la señora Sánchez Acera y no quiso utilizarlo sin verificar su origen y su previa publicación", afirma la resolución.

Para condenar al fiscal general, la Sala ha valorado el modo y espacio temporal en que García Ortiz solicitó los correos, después de que 'El Mundo' publicara erróneamente que la propuesta de pacto partía de la fiscalía y no de la defensa. “Tan apremiante era el encargo que no dudaron en hacer salir al fiscal señor Salto del partido de fútbol al que en ese momento estaba asistiendo, para proceder de forma inmediata a la remisión de los correos", ya que "el fiscal general del Estado no podía esperar”.

El tribunal, que no entiende esa premura, sostiene que “no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto de González Amador”.

El tribunal considera que el "doble borrado" que realizó del teléfono fue "concienzudo" y destaca que "que se eligiese ese día tan singular, el siguiente a la de la incoación del proceso, para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa”.

La sentencia descarta la explicación de la defensa de que "esta desaparición de fuentes probatorias de tanta relevancia para el esclarecimiento de los hechos" se justifique en una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre protección de datos y su frecuente cambio de terminal. El tribunal indica que valorar "tan legítima estrategia defensiva exige indagar la existencia de alguna cobertura normativa que invitara al fiscal general del Estado" a hacerlo, pero "no existe un deber - tampoco un derecho- a la destrucción regular de la información almacenada en un dispositivo oficial".

“Cuando la voluntaria y consciente eliminación de esos datos no se practica de forma selectiva sino integral, en coincidencia con la proximidad de una más que previsible exigencia de responsabilidades penales y el consiguiente llamamiento por el juez instructor, es lógico inferir que ese borrado no se hace en cumplimiento de un mandato legal, sino con una genuina estrategia de defensa que, como es obvio, puede ser valorada por la Sala desde la perspectiva del valor incriminatorio de los actos de protección”, dicen los jueces.

Incluso, lo compara con los datos reservados: la prueba practicada en el plenario "ha evidenciado un abismo entre el invocado acatamiento de las normas reguladoras de la protección de datos, que habrían impuesto el borrado, y la ausencia de medidas de seguridad que neutralizaran la tentación de cualquier otro fiscal o funcionario de acceder y difundir el mensaje de 2 de febrero de 2024".

Para los magistrados resulta significativo que desde las unidades dependientes de Fiscalía General no se activara expediente alguno para investigar la filtración de dos correos que formaban parte de un expediente oficial para corregir esa fuga de datos personales que estaba sirviendo de apoyo a noticias que condicionaron el debate político en aquellos días.

"La indiferencia institucional ante la pública difusión de dos correos electrónicos que expresaban el inicio de un trámite de conformidad por parte del señor González Amador y el señor Salto solo es entendible a partir de la interesada pasividad de quien encarnaba entonces la cabeza jerárquica del ministerio fiscal", afirma la resolución.