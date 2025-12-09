Sentencia FGE
El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado
Después de que el Supremo haya condenado al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"
"Respeto". A ello se aferra el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz.
Se trata de una primera reacción desde el Ejecutivo tras conocerse la sentencia en la que se explican los argumentos por el que se condenó al fiscal General del Estado y que ha supuesto la salida de García Ortiz de este cargo.
En el Gobierno esperan a leerla para hacer más valoraciones, a tenor de que la sentencia se ha conocido escasos minutos antes de que comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Noticia en elaboración
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- Lunes negro en carretera: dos muertos en sendos accidentes de tráfico en Huesca
- Una de las pistas de esquí más difíciles de España está en Aragón: una leyenda para los esquiadores con sus 40 grados de inclinación
- El PSOE Aragón intenta cambiarle el paso a Azcón y le 'tiende la mano' ahora para aprobar los presupuestos
- Hallan muerto en su casa al hombre atrincherado tras apuñalar al integrante de una orquesta en San Esteban de Litera