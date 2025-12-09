Juanfran Pérez Llorca: "La frustración y el rencor de las víctimas puede convertirse en diálogo"

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, analiza la nueva etapa que se abre la política valenciana en un acto organizado por la Cadena Ser que ha arrancado con una declaración de intenciones: "Intento cumplir lo que digo, soy una persona sensata y con los pies en la tierra", ha asegurado el president. Durante la entrevista se ha abierto a pedir el acta de Carlos Mazón según avance la investigación judicial, ha mostrado sus sorpresa por el "optimismo" que destila Francisco Camps y ha admitido que entiende el "dolor y hasta el rencor" de las víctimas de la dana, que confía acabe transformándose en "diálogo".

Al comienzo de la entrevista el nuevo jefe del Consell ha señalado que ha sido alcalde y diputado pero que "todo el protocolo de la Generalitat ha sido una novedad para él". Además ha reconocido que su vida cotidiana "ha dado un giro importante" por lo que su idea es trasladarse a vivir a València "sin dejar de seguir pasando los fines de semana en mi pueblo, Finestrat, y subir al Puig Campana", ha reconocido.

Sobre la evolución de los acontecimientos tras el funeral de Estado de la dana y la dimisión de Carlos Mazón ha asegurado que se han tomado decisiones de manera rápida y sensata y "hemos hecho una transición rápida y muy correcta". Sobre las relaciones y equilibrios con el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y las tensiones con la alcaldesa, Mª José Catalá, presente entre el público que ha asistido al encuentro, ha asegurado que el primero "es un amigo personal desde hace tiempo y magnifico presidente de la diputación". De la alcaldesa ha explicado que si hubiera habido algún tipo de problemas se habría resuelto. "Ha habido altura de miras". "Todos teníamos claro que debía ser una transición rápida por los intereses de los valencianos".

Novedad y continuismo

"Hay novedad en la Generalitat y hay continuismo porque se han hecho cosas bien", ha reivindicado Llorca quien ha puesto de ejemplo en estas cosas que se han hecho "bien" las actuaciones con los agricultores, con la educación de 0 a 3 años o con la "libertad educativa". Se han tomado decisiones en función a lo que ha pasado en dana, ha apuntado el president, que no ha querido renunciar a "esa experiencia" del Consell anterior, pero también incluyendo novedades.

Sobre los equilibrios territoriales que se reflejan en su nuevo gobierno, ha explicado que "no he sido poli bueno o poli malo, ni buscado dos perfiles (Fernando Pastor, como nuevo síndic y Miguel Barrachina, como portavoz del Gobierno valenciano) para equilibrar. Buscaba dos perfiles que supieran transmitir", ha dicho.

El acta de Mazón, a su tiempo

Ha hablado con el presidente saliente en un tono "cordial" para ordenar la transición, ha reconocido Llorca que no tiene previsto pedirle el acta de diputado de las Corts, tal como reclaman las asociaciones de las víctimas. Ha dicho que Mazón ya ha asumido su responsabilidad con la dimisión. "Cuesta en la sociedad actual que un político reconozca errores y asuma responsabilidades". Dimitió la consellera de Emergencias, el secretario autonómico y el propio president. Vamos a guardar respeto a la investigación judicial y en función de las conclusiones de la instrucción se tomarán decisiones y teniendo en cuenta los estatutos del partido. "Hay que ser respetuoso con tiempos y normas".

"Entiendo la frustración y hasta el rencor"

Sobre las víctimas ha dicho que "entiende el dolor, la frustración y el rencor", pero tengo que ser un presidente objetivo en la toma de decisiones. "Creo que esa frustración podremos convertirla en diálogo". "Era necesario reconocer nuestro error y que aquella cosas que no se han hecho bien como la gestión de la dana se pidiera perdón". "Quiero que haya un canal de comunicación" con el nombramiento de un comisionado para la dana. He llamado a todas la asociaciones y me habían hecho una petición más presencia técnica en la salud mental y ya lo hemos cumplido con una nueva dirección general que tiene al frente a una persona experta en la materia.

Sobre el nuevo rumbo del PPCV, Llorca ha explicado que su intención es que antes de Navidad él sea elegido como presidente de la formación en sustitución de Mazón y que entonces se nombre al nuevo secretario general del partido, el número 2, cargo que ahora ocupa él mismo. Sobre el congreso ha dicho que no es lo más importante en este momento. "Quiero centrarme en la reconstrucción y no en cuestiones internas del partido, hay cosas más importantes que organizar el congreso".

El "optimismo" de Camps

A Pérez Llorca no le molesta que le digan interino y dirigiendose a la sala ha dicho que todos los políticos hoy en día somos interinos. "El político que no se considere interino tiene un problema de comprensión". "Serán los ciudadanos los que decidan".Un partido serio como el mío siempre elegirá la mejor opción. Sobre las encuestas ha asegurado que "no perdamos mucho tiempo en eso". "Estamos en una situación complicada, me preocupa el futuro del pueblo valenciano no el mío".

Sobre las declaraciones de Francisco Camps (que ha asegurado que puede lograr una mayoría absoluta si se presenta de candidato) y sus aspiraciones para presidir el partido, la Generalitat y la Alcaldía de València, ha asegurado que admira "su optimismo". "Lo tengo en alta estima y merece mi respeto. Me llamó y mantuvimos una conversación cordial donde no le manifestó sus intenciones. También he hablado con Lerma. Quiero tener la opinión de todos", ha explicado Llorca.

Pérez Llorca acude al acto Encuentros SER / Fernando Bustamante

De su relación con Vox ha destacado que es importante llegar a acuerdos para que saque provecho "toda la sociedad valenciana", afeando esta falta de pactos a la izquierda, a quienes ha vuelto a pedir negociar la renovación de los órganos estatutarios. "Vox ha tenido una actitud más responsable que el PSPV y Compromís con la dana", ha indicado. En puntos concretos de las demandas voxistas, a quien ha evitado calificar de "socios", ha indicado que la migración irregular "es uno de los principales problemas de la sociedad".

También ha apuntado en otro de los frentes que lanza Vox que existe un cambio climático, que ha calificado de "innegable", pero ha asegurado que muchas de las normas puestas por la UE "son imposible cumplirlas", por lo que pide "flexibilidad". No obstante, ha rechazado tener la misma visión que Vox en estas dos materias, asegurando que las llevan "al extremo" algo que, ha incidido, no comparte, igual que tampoco lo hace con la negativa de Vox a las autonomías. Así, Llorca se ha considerado como una "persona centrada" que tiene "algo de liberal y algo de regionalista".

Agotar la legislatura

Asimismo, ha hecho un llamamiento a "respetar las instituciones" cuando ha sido preguntado por la Academia Valenciana de la Lengua, donde ha dicho que, coincidiendo con la promesa que lanzó su predecesor, también "cambiaría cosas". En este sentido, ha apuntado que si la RAE incluye cada día nuevo vocabulario y "se adapta a la realidad y al lenguaje de la gente joven" en un idioma que tiene más de 600 millones de hablantes, el valenciano puede hacer lo mismo.

Llorca ha asegurado que se han dado los primeros contactos con la Moncloa para poder cerrar la primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que, no obstante, ha indicado que vive una situación de "anomalía democrática" al no haber presentado presupuestos en tres años. Por su parte, Llorca ha indicado que su deseo es presentar unas cuentas de la Generalitat, pero no se ha mostrado preocupado por hacerlo pronto remarcando la diferencia con el Ejecutivo central. Asimismo, ha advertido que la legislatura "es de cuatro años y vamos a agotarla".

Sobre el escándalo Ribera Salud y la defensa de los conciertos que Marciano Gómez ha defendido, Llorca ha dicho que es un conseller "muy solvente" que conoce bien la materia "y nos transmite confianza a quienes no dominamos las materia". Con ello ha considerado que la colaboración público-privada "es fundamental para garantizar la sanidad pública, sin ellos no sería posible". También se ha referido al caso Salazar del que ha calificado como "repugnante" que Bernabé y Torró "parece que están encubriendo". "A la política le falta mucha humildad, me sorprende que esos hechos no se hayan puesto en manos de la fiscal", ha sentenciado.