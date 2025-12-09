En el Senado
Tezanos defiende las encuestas del CIS: "Hay más gente que vota al PSOE, por eso está en el Gobierno"
Asegura en la comisión de investigación que no ha recibido "ninguna indicación de Moncloa" sobre los barómetros
José Félix Tezanos ha defendido a capa y espada los barómetros publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha negado que el Gobierno le de indicación alguna. "Hay más gente que vota al PSOE, por eso está en el Gobierno, es elemental, es un problema matemático", ha sentenciado para explicar que las encuestas que publican den siempre la ventaja a los socialistas. Además, se ha presentado como objeto de una "crítica de carácter político" y ha denunciado el "proceso inquisitorial" al que le ha sometido el PP en el Senado.
Más de un año después de que los populares pusieran en marcha la comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la gestión del CIS, Tezanos ha comparecido este martes para sostener que los barómetros que publican son los que "más se aproximan" a los resultados electorales durante los últimos años y que están realizando la "labor más rigurosa que se puede hacer en este momento" y que no están "sesgados". Así, ha recordado que cuando llegó a la presidencia del CIS la institución había fallado en las previsiones de las últimas dos elecciones generales y eso ahora no ocurre.
"Hemos dado siempre en el clavo", ha sentenciado. Así, ante las críticas de los senadores sobre por qué siempre da la victoria al PSOE y con un amplio margen, Tezanos ha explicado que en España "hay más gente que vota al PSOE, por eso está en el Gobierno". "Es elemental, es un problema matemático", ha continuado. Y, unos minutos después, ha reprochado que haya formaciones políticas que crea que "por mandato divino" va a tener en algún momento 180 o 200 diputados: "Es un problema de fe, no es un problema de ciencia".
La "inquisición española"
En reiteradas ocasiones, tanto la senadora de Vox Paloma Gómez como el del PP Fernando Martínez-Maillo le han reprochado su vínculo con el PSOE, donde ocupó un puesto en la dirección antes de entrar a formar parte del CIS. Tezanos ha explicado que tiene una amplia vida política y que, en este sentido, sigue pudiendo dar su opinión sobre lo que ocurre en la actualidad, pero que en su labor de presidente del CIS es totalmente neutral.
"El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa. [...] Nunca he mentido, nunca he presentado un dato que sea inexacto, sino que hemos hecho un modelo que está dando muy buenos resultados", ha sentenciado ante las críticas de PP y Vox. También ha justificado que el CIS nunca haya preguntado sobre cuestiones como la amnistía alegando que tampoco se ha introducido ninguna preguntas sobre la fotografia de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado.
Además, se ha negado a responder a varias preguntas sobre su actual relación con Pedro Sánchez o sobre su pasado en el PSOE, al considerar que nada tienen que ver con su gestión del CIS. "¿Esto es una causa general como la que hizo el franquismo? [...] Estoy siendo sometido a un proceso inquisitorial como hacía la inquisición española", ha denunciado.
