Tribunales
Detenida por orden de la Audiencia Nacional la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos
La calificada como "fontanera" del PSOE también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo sospecha. La causa, que está secreta, está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Antonio Piña.
La considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE, Leire Díez, también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
- La crónica del Valencia Basket-Casademont Zaragoza: la remontada de nuestras vidas (63-70)
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
- Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
- Andrada es más Andrada que nunca: así fue el 'show' del portero del Real Zaragoza en Málaga
- El Gobierno autoriza la licitación de la variante de Jaca: se construirá un nuevo tramo de autovía que conectará la A-21 y la A-23