Detenida por orden de la Audiencia Nacional la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo sospecha. La causa, que está secreta, está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Antonio Piña.

La considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE, Leire Díez, también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.