Mouliaá incide ante la Audiencia en la "ausencia de consentimiento" frente a Errejón y que denunció tarde por "vergüenza y miedo"

Elisa Mouliaá ha impugnado ante la Audiencia Provincial de Madrid el recurso de apelación presentado por el ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la decisión adoptada contra él por el juez de Madrid Adolfo Carretero, que propone juzgarle por un delito de agresión sexual contra la actriz. En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la representación legal de la actriz incide en que hay indicios suficientes que acreditan que los hechos se produjeron con "una ausencia clara de consentimiento" por su parte.

Entre otros argumentos, Errejón criticaba la denuncia "tardía" de Mouliaá --que se produjo tras su dimisión en sus cargos políticos con el "único ánimo" habría sido el de "obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento". Sobre este punto, el escrito lamenta que el exdiputado pretenda "desacreditar" a la actriz "por haber interpuesto la denuncia tres años después de los hechos". "Su planteamiento resulta profundamente erróneo y desconoce por completo la dinámica psicológica de las víctimas de hechos traumáticos", sostiene.

Así, incide en que "el retraso en la denuncia no es un signo de inconsistencia, sino una reacción típica asociada al trauma, la vergüenza, el miedo y el bloqueo". Su letrado, en concreto, se apoya en los informes de los psiquiatras que la examinaron a raíz de los hechos ocurridos en 2021.

Intervenciones en medios

El abogado de la actriz también se refiere a las críticas que Errejón vertió contra las intervenciones que Mouiliaá realizó en medios de comunicación y donde se refirió a la presunta agresión sexual. Esa información, apunta el escrito conocido este miércoles, carece de eficacia probatoria y no vinculará al juzgador".

Precisamente la semana pasada otro juez de instrucción de Madrid, Arturo Zamarriego, admitió a trámite una querella que interpuso Errejón contra la actriz por las manifestaciones públicas que esta realizó tras denunciarle por agresión sexual. Según el auto de admisión de la querella, que cita a ambos para declarar el próximo 12 de febrero (a la misma hora), los hechos denunciados por el político "hacen presumir la posible existencia de delito de calumnia".

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo / EUROPA PRESS

"En sus primeras apariciones en los medios de comunicación trató de dar una imagen de fortaleza irreal, que no debe servir como precedente para determinar su credibilidad", justifica ahora Mouliaá, añadiendo que por todos "es sabido que las publicaciones de los medios de comunicación son del todo sensacionalistas y sesgadas".

En esta línea, y para referirse a sus intervenciones en prensa, la representación de Mouliaá afirma que "el binomio máxima libertad y necesidad de lucro deriva en la utilización de recursos periodísticos que suponen un ejercicio interesado del derecho de información con el fin de lograr un impacto en la opinión pública".

También plantea que la defensa de Errejón realiza una valoración completamente anticipada de la prueba practicada en instrucción, lo que de facto debe dar lugar a la desestimación de su contenido, puesto que lo que procede es, analizar la concurrencia o no de indicios suficientes de criminalidad para continuar con la tramitación del proceso.

La representación letrada de Mouliaá solipolíticoapertura de juicio oral contra el politico para que se enfrente a una pena 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido contra la actriz.