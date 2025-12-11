Camps ya ejerce de oposición interna en el PP de la Comunidad Valenciana y abre fuego contra Llorca

Paco Camps va en serio. Tanto, que admite que su intento de volver a la primera línea política puede ser un "problema" para "algunos dirigentes" del PP, que no para el PP porque "el PP soy yo". El expresident va consolidando su operación retorno con la que quiere reconquistar el PPCV y la Generalitat Valenciana, en ese orden, y este jueves ha presentado su equipo de campaña para las elecciones de 2027, para las que todavía queda año y medio si no hay adelanto electoral y todavía no hay candidato oficial ni congreso convocado.

A diferencia de los actos que ha ido celebrando estos meses atrás, en los que se mostró leal a Carlos Mazón pese a toda la polémica por su gestión de la dana, Camps ha abierto hostilidades contra el nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a quien le ha reprochado su falta de ambición electoral y de proyecto, le ha recordado que era la "mano derecha" de Mazón y le ha situado como un dirigente con menos "recorrido" o "bagaje" que él, entre otros recados al de Finestrat.

La cruzada de Camps sigue pasando por la celebración de un congreso autonómico al que ya dijo hace meses que se presentaría pero que el partido mantiene en el congelador. Pese a la falta de fechas, el exdirigente popular se ha mostrado "convencido" de que este tendrá lugar "como muy tarde en junio" y de que él es "el mejor candidato". Entre otras cosas, porque se ve capaz de ganar las elecciones por mayoría absoluta, como en los viejos tiempos, y "ofrecérsela" también a Alberto Núñez Feijóo para alcanzar la Moncloa.

Candidato con o sin congreso

Pese a todo, ha reconocido que no ha podido hablar con el presidente nacional desde mayo de 2024, cuando le felicitó por el archivo de su última causa judicial, un vacío que molesta al expresident. Camps además ha avisado de que no cejará en su empeño, haya o no congreso, remarcado que tiene "contemplados todos los escenarios": el de una candidatura impuesta desde Madrid, el de un congreso con compromisarios o el de un congreso abierto, la opción que reclama de forma prioritaria.

Inmune al nuevo contexto electoral, mucho más atomizado, Camps ha insistido en su capacidad de recuperar voto de Vox y alcanzar esa mayoría absoluta en 2027 con un proyecto "radicalmente centrado". Y ha remarcado la necesidad de que el candidato se lo crea, en clara alusión a un Pérez Llorca que recientemente exhibió sus dudas sobre esa posibilidad: "Es imposible una mayoría absoluta si el candidato no transmite esa sensación todos los días. Si alguien parte con la idea de que no va a ganar por mayoría absoluta, es imposible. La política es transmisión de ilusiones", ha señalado.

Perfil idóneo

Pese a sus problemas judiciales desde que se vio forzado a dimitir y el ninguneo al que ha sido sometido en ese último año y medio por el PP, la confianza de Camps sigue intacta. De hecho, se ha presentado como el candidato idóneo, señalando que su "recorrido" "difícilmente lo tiene ningún militante, ni el president actual ni el anterior. "Conozco el ayuntamiento, el funcionamiento del Estado, de la autonomía, del Estado en la autonomía...y he ganado tres veces por mayoría absoluta (...) No veo a ningún compañero con mi bagaje personal", ha sentenciado.

Además de ser el perfil de mayor "bagaje", Camps ha destacado que es el único que se ha postulado para ese congreso sin fecha y para aspirar a la Generalitat. "Tenemos el proyecto mucho más adelantado que nadie. Nadie ha dicho que quiera ser el próximo presidente, soy el único que lo dice abiertamente, presenta un modelo y una campaña y cree en la mayoría absoluta", ha insistido. En ese sentido, ha urgido a que el PPCV vuelva a "liderar el discurso" en la C. Valenciana, alertando de que el partido "sufre cuando no lidera el discurso y va detrás de lo que otros dicen", en aparente alusión a Vox y sus imposiciones para la investidura de Llorca.

Preguntado por qué nadie en Génova o en la dirección del PPCV aprecia esa idoneidad de la que hace gala el expresident para volver a ser candidato, Camps ha sido muy críptico: "Tengo mi opinión, pero no puedo darla porque no corresponde. Soy un militante disciplinado. Pero tengo una respuesta y muy bien argumentada, con datos", ha dicho sin desvelar nada más al margen de que "no es agradable de escuchar".

"Un problema" para "algún dirigente"

Con todo, ha rechazado ser un "problema para el PP". "No. En todo caso, un problema para algún dirigente, pero el PP soy yo. Hablo con el PP todos los días. No con dirigentes pero sí con militantes" ha dicho, desvelando que esta misma mañana lo ha hecho con un "dirigente" del partido, cuyo nombre no ha querido desvelar para no "generar problemas afectivos".

El expresident ha dejado un último rejón a Llorca en su comparecencia, al recordar que fue la "mano derecha" de Mazón desde su llegada al poder. Incluido en el partido, donde fue nombrado secretario general tras las elecciones de 2023. Camps se ha encargado de subrayar que ese nombramiento se hizo sin pasar por un congreso, ya que ese último cónclave ungió como número dos del PPCV a María José Catalá, que posteriormente dejó el puesto y Mazón se lo entregó a Llorca.

El organigrama campsista

El equipo de campaña de Camps estará compuesto por siete grandes áreas, encabezadas por una dirección política de campaña integrada por él mismo como candidato, con Inés Peiró (concejal de la Pobla de Vallbona con el PP) como directora de campaña y por un "comité estratégico reducido" que completan Mariano Durán, Alberto Fourrat y Chema Simó.

El resto de departamentos son las de Estrategia y Análisis, Comunicación y Mensaje, Organización territorial, Programa y Contenido político, Movilización y actos y Legal, finanzas y control, compuestos por unas 20 personas sin cargos en el partido.