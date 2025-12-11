Renuncia
Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras una denuncia de acoso contra él
Redacción
Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas del PSOE, ha dimitido este jueves de su cargo en la dirección federal del partido y como como senador por Valladolid después de conocerse, según El País, que había una denuncia de acoso contra él.
El que fuera delegado del Gobierno en Castilla y León siempre estuvo relacionado con asuntos de estudios y encuestas en las Ejecutivas de Pedro Sánchez. Pese a que se valoró su salida en la dirección socialista, finalmente Pedro Sánchez optó por su continuidad en el último Congreso Federal.
Izquierdo ha anunciado su decisión con un mensaje en X, sin especificar los motivos que le han llevado a la renuncia.
