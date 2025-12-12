'Me too' en el PSOE
Pilar Bernabé, sobre los casos de acoso en el PSOE: "Hay un antes y un después para el partido"
La secretaria de Igualdad de la formación no descarta que aparezcan más casos, pero pone el énfasis en la respuesta de Ferraz
EFE
La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado este viernes que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE salgan, sino de cómo va a actuar el PSOE, que, ha remarcado, no va a parar, porque no es "compatible" ser socialista y ser machista.
En declaraciones a los medios tras reunirse con las secretarias de Igualdad del partido, no ha descartado que en los próximos días sigan saliendo nuevos casos, pero se ha mostrado tajante sobre cómo va actuar su partido.
"Hay un antes y un después para el PSOE después de lo que estamos viviendo", ha añadido, antes de señalar que el PSOE quiere liderar este cambio de conciencia dentro de la organización y de la sociedad, y para ello van a poner en marcha todas las medidas necesarias encaminadas a la tolerancia cero.
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza tras la detención de Leire Díez
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- El Real Zaragoza sueña con Karrikaburu si da salidas en ataque
- Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón