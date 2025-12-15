Feijóo llama a una nueva etapa y anuncia una auditoría para dar con todas las "fechorías" del Gobierno

"Vienen buenos tiempos para la gente honesta", augura Alberto Núñez Feijóo. Entre críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y poniendo el acento en los escándalos de corrupción que le rodean, el líder de los populares ha llamado esta noche a abrir una nueva etapa en la política española. Una etapa en la que se ve como presidente del Ejecutivo y para la que ya se ha impuesto tareas, empezando por una auditoría que destape las "fechorías" del Gobierno. "Vamos a hacer una auditoría completa, de arriba abajo y sin excepciones", ha asegurado en la noche de este lunes. "Hasta el último rincón y hasta el último euro. Daremos con todas las fechorías que han hecho".

El presidente del PP nacional ha acudido a la tradicional cena navideña del partido en Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de anfitriona en una finca en la localidad de Alcorcón. Lo ha hecho unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera para hacer balance del año político y reafirmara su voluntad de continuar la legislatura. "Tengo claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra el país", ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien también ha asegurado que mostrará "tolerancia cero" ante los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual en el PSOE que le golpean.

Feijóo ha ironizado con la idea de que el presidente haya querido terminar el curso "antes que los niños de Primaria", pero ha asegurado que el PP no va a descansar de denunciar "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del Partido Socialista de Sánchez. Ante un millar de cargos y militantes del PP madrileño ha insistido en el mensaje de un Gobierno lastrado en el que se impone un sistema que solo permite, ha dicho, dos opciones: "O robas o callas y aplaudes".

"Llegaron como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción", ha repetido. "Llegaron como adalides de feminismo y no han podido ser más incompetentes ni más cínicos. Han protegido más a sus babosos que a las mujeres", ha enfatizado.

El presidente del PP no compareció en la sede de los populares en Génova para responder a Sánchez. Allí lo hizo al mediodía, tras el presidente del Gobierno la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular. Cuca Gamarra exigió al jefe del Ejecutivo que diese "explicaciones" ante el Congreso de las actuaciones de ese Gobierno que, parafraseando a Sánchez, "solo" le "renta" a él. Es más, para Gamarra, Pedro Sánchez hizo un "mitin" en lugar de un "balance" de su gestión desde el Palacio de La Moncloa, en lo que llamó la "zona cero de la corrupción y el machismo, porque nadie puede obviar y olvidar que es en Moncloa donde se han producido esos abusos sexuales denunciados".

En una rueda de prensa que comenzó justo cuando acabó la intervención de Sánchez, la dirigente PP remarcó que Sánchez dede dar "explicaiones de lo que él llama errores" pero que son "corrupción y machismo", y también de la "corrupción" que también, dijo, afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Precisamente, el PP puso este lunes el foco en el expresidente y sus contactos con uno de los directivos de Plus Ultra detenido y puesto en libertad este sábado y si se reunió con él para "borrar pruebas". Para Gamarra, lo publicado es “alarmante” e “involucra” a Zapatero “en ese grupo de empresarios” que lideró el rescate de la aerolínea, que se apresuró a afirmar que fue “irregular”. Por ello, exigió “explicaciones” tanto al expresidente como a Sánchez sobre “qué es lo que estaba haciendo”, “por qué tenía tantas prisas” de reunirse con este directivo, “por qué tenía que buscar un sitio sin cobertura” y “de qué tenía que hablar” con una persona que después sería detenido e investigado por la Justicia. “Zapatero tiene que dar explicaciones de esas reuniones y de los contenidos de las mismas.

Este caso del expresidente lo usó también el PP para aseverar que "no estamos ante una crisis de Gobierno, sino viviendo en directo la descomposición de todo un Gobierno", remarcó Gamarra después de poner también el foco en los socios del Ejecutivo, y, en concreto, en Sumar. Aprovechó incluso para retar a la vicepresidenta segunda y a los ministros de Sumar de que dimitan si "están incómodos" ante los casos de corrupción. De continuar, dijo, "son tan cómplices y responsables como Pedro Sánchez salvo que dejen de ir de boquillas y empiecen a dar explicaciones".