El respaldo de los socios del Gobierno se resquebraja tras los presuntos casos de acoso en el PSOE

La cautela de los socios del Gobierno se ha convertido en dudas sobre el futuro de la legislatura. Tras meses en los que los aliados del Ejecutivo han echado un capote a Pedro Sánchez ante las presuntas corruptelas que han aflorado en el entorno del presidente del Gobierno, la situación ha cambiado tras conocerse varios supuestos casos de acoso sexual en las filas socialistas. ERC, PNV, EH Bildu o Podemos empiezan a vacilar sobre su respaldo al jefe del Ejecutivo y hay quienes ya apuntan a la convocatoria de elecciones.

Sánchez trata ahora de recomponer su apoyo a través de nuevos gestos y reiterando que "no hay caso de financiación irregular en el PSOE", una de las líneas rojas de los socios. Durante su comparecencia de balance del año este lunes a mediodía en La Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha repetido el mantra de que "sudará la camiseta" y de la "mano tendida" para seguir avanzando con un Gobierno en minoría, además de tildar de "responsabilidad histórica" de este Gobierno hacer frente a la alternativa de PP con Vox. Asimismo, se ha abierto a una ronda de contactos con los representantes de las formaciones que facilitaron la investidura.

A primera hora de la mañana, y tras un fin de semana que arrancó con una tarde de viernes negra para los socialistas con varias denuncias por acoso sexual a cargos públicos del partido, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha mostrado sus "dudas" sobre si compensa seguir sosteniendo al Gobierno para que no llegue la ultraderecha. "Lo que le pedimos [a Sánchez] es una reunión cara a cara con ERC, entiendo que en la Moncloa, o donde quiera, para que nos explique la cara que piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno", ha dicho, tras asegurar que siente "vergüenza" cada día ante las informaciones que van saliendo.

No es el único de los socios que parece ver herida de muerte la legislatura. Este fin de semana, ante la Asamblea General del PNV, el presidente del partido, Aitor Esteban, avisó de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio". Hasta ahora, los jeltzales habían evitado en todo momento referirse a una posible convocatoria electoral, pero Esteban ya apunta a que "la legislatura no tiene muy buena pinta" y que no se jugaría el dinero a que "el Gobierno aguante hasta 2027".

"Mantenerse, ¿para qué?"

También se replantea su apoyo EH Bildu, uno de los socios más fieles del Gobierno. El secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, ha planteado este lunes que la pregunta no es si Sánchez va a aguantar o no, sino que el problema es "mantenerse o no para qué". En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia ha advertido de que el bloque que sostiene al Ejecutivo debe tener un propósito para justificar actualmente su apoyo a Sánchez y que "si no hay un programa democratizador de verdad, en ese sentido es difícil sostener". Sin esta guia, Otegi ha recalcado que "va a ser difícil andar hacia adelante".

Y, con la misma contundencia con la que llevan meses expresándose, aunque sin dar nunca ningún paso adelante, Podemos ha asegurado que el Gobierno "está muerto" y es "un cadáver. Los morados, a través de su portavoz nacional Pablo Fernández, han apuntado a la "corrupción, el machismo y la falta de medidas en materia de vivienda" como los motivos que se han llevado por delante al Ejecutivo de Sánchez.

Catalunya y Euskadi en organismos de la ONU

Como gestos de urgencia, más allá de su predisposición a reunirse, como se comprometió esta misma mañana con el líder de ERC, Oriol Junqueras, Sánchez ha avanzado que "cuanto antes" se publicarán las balanzas fiscales. Un compromiso adquirido con Junts, asumiendo parte de la metodología propuesta por los posconvergentes para su cálculo.

Por otra parte, en un guiño extensible a todas las formaciones independentistas y nacionalistas, anunció que el Gobierno está trabajando "en lograr que Catalunya y Euskadi" se conviertan en miembros asociados de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), ambos organismos asociados de la ONU. Mientras se tramita esta solicitud que realizará el Gobierno español, se presionará para que se modifiquen los estatutos de estos organismos con la finalidad de que Catalunya y Euskadi "puedan desplegar todas sus competencias" en ellos.

Pese a los golpes por la presunta corrupción en sus filas y la extensión de casos de acoso sexual en el PSOE, el presidente del Gobierno ha querido lanzar un mensaje de determinación para agotar la legislatura. Para seguir desplegando una hoja de ruta como medidas como la subida del sueldo a los funcionarios, según ejemplificó, o el abono único de transporte para viajar por todo el país, con una tarifa plan de 60 euros y 30 euros en el caso de los jóvenes, que según anunció aprobará el Consejo de Ministros del próximo martes.