Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según confirman a esta redacción fuentes de Interior. Merino accede al puesto en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente ha ascendido al empleo de general. El nombramiento aun no se ha publicado en el boletín de la Guardia Civil.

Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. También estuvo al frente de la Comandancia de Salamanca, entre otros empleos, segun recueda Europa Press. La unidad que va a mandar ahora depende de la Jefatura de Policía Judicial en el cuerpo, que manda el general Alfonso Alberto López Malo, a cuyas órdenes pasa a estar Merino.

El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste , que ahora pasará a ejercer el mando sobre un área técnica y tecnológica del instituto armado. La unidad en la que se produce el relevo es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.