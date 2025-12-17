Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Landaluce

"Susana y Eva han dicho que 'eso' es falso, tú no puedes decir que es verdadero": así presionó un dirigente del PP en el caso Landaluce

Marcos Borrego, abogado y dirigente del PP de Málaga, se reunió en la sede del PP de Algeciras para convencer a la ex concejal Laura Ruiz de que debía retractarse de los mensajes que, tras su salida del Ayuntamiento, había difundido en redes sobre el supuesto acoso del alcalde a dos subordinadas

Caso Landaluce.

Caso Landaluce. / El Correo

Patricia Godino

El 10 de febrero de 2025, Laura Ruiz, ex concejala del Ayuntamiento de Algeciras, fue citada en la sede del PP de Algeciras, en la calle General Castaños. Bernardo Palenciano, ex jefe de Personal del Consistorio algecireño que gobierna José Ignacio Landaluce desde 2011, le llamó para concertar esta reunión. Palenciano es una figura clave a la hora de resolver conflictos en la vida política de este veterano alcalde que ha encadenado mayorías absolutas desde hace casi 15 años (salvo los cuatro años que gobernó con Ciudadamos en el mandato 2019-2023). Landaluce en ese momento estaba en el punto de mira tras la publicación de unos pantallazos de un chat de concejalas del PP en los que se revelaban presuntos episodios de acoso sexual sobre dos subordinadas.

Cuando Ruiz llegó a la sede del partido, en la sala donde tuvo lugar este encuentro, le esperaba Marcos Borrego, un abogado que actualmente ocupa el cargo de Secretario de Formación Electoral del PP de Málaga y que fue nombrado personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras en octubre de 2023. En la sala, también estaba Palenciano.

En la fecha en que Laura Ruiz es citada a la sede del PP para mantener esta reunión realiza funciones de asesora, como personal eventual, del Área de Asuntos Sociales en el Consistorio [es licenciada en Psicología], un puesto como personal eventual de libre designación al que accedió en octubre de 2023, meses después de que Landaluce revalidara su cargo como alcalde, recuperando la mayoría absoluta. En el marco de la reunión se destaca que el alcalde valora muy bien el desempeño de sus funciones.

Según el audio de la reunión a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, Marcos Borrego se presentó literalmente como "el abogado del partido que está llevando a cabo el tema éste de los pantallazos de José Ignacio, todo el follón que ha habido con los pantallazos y demás". Al menos, desde febrero de 2025, Landaluce y sus colaboradores llevan trabajando y tratando de armar la defensa del alcalde en este caso.

Desde el pasado miércoles 10 de diciembre, y horas después de que trascendiera la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Supremo por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y agresión sexual, José Ignacio Landaluce suspendió temporalmente su militancia en el partido y reununció a todos los cargos orgánicos pero ha mantenido el acta de senador, que le garantiza el aforamiento, y sigue siendo alcalde del gobierno municipal de la ciudad de Algeciras.

A continuación, reproducimos parte de la conversación entre Marcos Borrego y Laura Ruiz. El Correo de Andalucía ha sometido a examen los audios y ha comprobado que no han sido editados ni manipulados.

BORREGO
MARCOS BORREGO
Yo soy el abogado del partido que está llevando a cabo el tema este de José Ignacio, ¿vale? Todo el follón que ha habido con los pantallazos y demás. Entonces estamos viendo las distintas posiciones en las partes implicadas y queríamos hablar contigo para ver qué posición tienes tú respecto a lo que tú ya has comentado de la veracidad o no de esos pantallazos. Me refiero a los pantallazos del grupo de WhatsApp que tenían Eva [Pajares], Susana [Pérez Custodio] y tú, ¿no? Entonces, yo estaba viéndolos para iniciar acciones y entonces queremos saber... Ellas dos han manifestado por escrito que sus comentarios, bueno, por escrito y en las redes, en el periódico, que eso no es cierto, ¿vale?
RUIZ
LAURA RUIZ
Yo no sabía que venía a esto. Es que yo no sabía a dónde venía.
BORREGO
MARCOS BORREGO
Pues mejor todavía, que yo te explico a lo que yo vengo, ¿vale? Yo soy un abogado y te lo explico con tranquilidad. (...) La malversación de fondos es lo que están intentando denunciar ahora y eso sí te afectaría a ti. Aquí hay dos asuntos que está llevando el PSOE adelante para la querella, entre comillas, para la denuncia que quieren llevar al Supremo. La denuncia lleva dos tipos delictivos: por un lado, la agresión sexual y por otro la malversación de fondos. (…) Como asesoría jurídica en el partido, hemos visto que van a ser dos delitos: la malversación de fondos es un delito que tendrá que discutir el alcalde respecto a los honorarios que ella cobra y el trabajo que realiza. A mí, el alcalde me ha dicho que no tiene ninguna duda de que te estás dedicando al trabajo perfectamente.
PALENCIANO
BERNARDO PALENCIANO
Ella está aportando conocimientos, especialización de su titulación…
BORREGO
MARCOS BORREGO
Por eso, el alcalde tiene la libertad de contratar al personal que quiera y después justificar el desarrollo del empleo perfectamente. Ahí no va a haber problema, entiendo yo. ¿Qué ocurre? Que es desagradable tener que ir a justificar a Madrid que tú estás trabajando. Ese es el único tema. Aquí el tema es que el PSOE quiere abrir unas diligencias ante Fiscalía y Fiscalía cuando empiece a investigar lo más normal es que llame a Susana Pérez, a Eva Pajares y a ti que formáis parte del grupo de WhatsApp. ¿Vale? Ese grupo de WhatsApp, que es lo que a mí me... Ellas ya han manifestado por escrito las dos que eso es falso.
RUIZ
LAURA RUIZ
¿Han manifestado que es falso el qué?
BORREGO
MARCOS BORREGO
Que haya abuso… lo que dijeron en la prensa. A mí me hace falta saber si ratificamos esa falsedad de esos comportamientos por las tres partes.
RUIZ
LAURA RUIZ
Pero es que... ¿Cómo era tu nombre?
BORREGO
MARCOS BORREGO
Marcos, Marcos.(...) Laura, el tema está en que hay dos personas que, hipotéticamente, según los pantallazos que se publican son objeto de una conducta de agresión sexual y en ese chat participas tú como oyente, pero participas. Estas dos personas dicen que es falso, tú no puedes decir que es verdadero. ¿Me explico o no?(…) Nosotros querríamos tener un acta notarial (...) Nosotros hemos hecho una especie de escrito nuestro que está aquí, ¿vale? [Laura lee un escrito facilitado por Marcos Borrego]
RUIZ
LAURA RUIZ
¿La situación personal mental?
BORREGO
MARCOS BORREGO
Con “mental” me refiero yo a las circunstancias que te provocan una situación como ésta [el proceso judicial por la denuncia del abogado de su ex marido].
RUIZ
LAURA RUIZ
Sí, pero eso es que eso se puede interpretar de muchas maneras. Y me puede hacer daño a mí.
BORREGO
MARCOS BORREGO
Claro, claro. (…)
RUIZ
LAURA RUIZ
¿Pero eso de desequilibrio mental?
BORREGO
MARCOS BORREGO
No, de desequilibrio yo lo que me refiero... Todo en base a las circunstancias...
PALENCIANO
BERNARDO PALENCIANO
Se refiere...
BORREGO
MARCOS BORREGO
No, no, no, vamos a ver. Lo que sí te quiero decir a ti, una cosa, Laura. Como consecuencia de todo esto, a ti no se te provoca una situación entre comillas, depresiva, de ataques de ansiedad...
RUIZ
LAURA RUIZ
A cualquiera. Pero me quiero a referir que…
BORREGO
MARCOS BORREGO
Que desequilibrio mental tengo yo si tengo un problema, ¿eh?
RUIZ
LAURA RUIZ
¿Mi trastornos mentales, Marcos? Esto es un pasote.
BORREGO
MARCOS BORREGO
Pero que no va en esos términos… Pues entonces pon 'un estado de ansiedad'.
PALENCIANO
BERNARDO PALENCIANO
Sí, sí, ansiedad.(...)
RUIZ
LAURA RUIZ
Es que esto no es verdad.
BORREGO
MARCOS BORREGO
Pues dímelo, dime lo que no es verdad. Esto no es verdad, dímelo. ¿Qué es lo que no es verdad?
RUIZ
LAURA RUIZ
¿Personalicé en la persona de José Ignacio todo mi odio. Le hice responsable de todo mi mal. Por mi cabreo personal hice lo indecible por perjudicar al alcalde?. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte.(…) ¿Que llegado el tiempo he vuelto a ser la persona sensata que soy? (…) Volver mi mente a la normalidad
BORREGO
MARCOS BORREGO
Tus comentarios no se están utilizando sólo en un procedimiento X, se están utilizando en el de Algesa… Laura, yo te estoy siendo sincero. Yo sé que estos señores [el PSOE] están utilizando una cosa, porque no tienen más, y la están encajando en estos dos delitos. (...) Laura, olvídate de esto. Esto está escrito en un despacho de abogados de Sevilla, sin conocerte a ti.
RUIZ
LAURA RUIZ
Hombre, de nada…
BORREGO
MARCOS BORREGO
Y yo te quiero conocer a ti a raíz de que esto ha salido como ha salido. Ya hay dos personas que han dicho claramente que eso... que yo no voy a entrar si eso es cierto o no es cierto, porque yo soy abogado. Lo que yo quiero es que cuando llegue el Supremo... Te lo digo, para que tú lo sepas, (...) A mí lo que me interesa que tú estés bien y que este hombre no caiga por una cosa como ésta. ¿Me explico o no?
PALENCIANO
BERNARDO PALENCIANO
Yo también lo tengo claro.
BORREGO
MARCOS BORREGO
Vamos a intentar hacerlo bien. Y tú estate tranquila, en todo, en todo, porque yo tengo claro que esto se tendría que archivar. Pero todavía tiene que ir a Fiscalía. A mí lo de la malversación no me preocupa, no me preocupa nada… Pero esto la problemática que hay es que sois tres y tú formas parte porque estabas ahí y mandaste un mensaje. Punto. Pero hay que tener todo preparado porque te pones delante de un Fiscal de un Supremo. No porque vayas a mentir, sino porque hay que ir firme. ¿Vale? No es agradable pero es así. ¿Que llega? Pues que estemos preparados.

