El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno en Madrid por orden de la Audiencia: "No ha participado en el delito"

Dos semanas después de que se conociera que la Audiencia Provincial de Madrid se lo había ordenado, el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha formalizado el archivo de la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Le mantenía imputado por un delito de malversación de caudales públicos en relación con la labor ejercida por la asistente de la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa, pero el tribunal de apelaciones le indicó que la investigación contra él se basaba en "meras suposiciones".

El auto, que tiene fecha de este miércoles 17 de diciembre, acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre y dice expresamente que , resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

Fue el pasado mayo cuando el juez Peinado citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para la esposa del presidente del Gobierno desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021". La cuestión es que Álvarez empezó a trabajar en Moncloa en 2018.

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

Nombramiento anterior

En su resolución, los magistrados de la Audiencia Nacional señalaron que no constaba que Martín Aguirre, que fue imputado por su supuesta responsabilidad sobre el personal en Moncloa cuando era Secretario General de Presidencia. Los magistrados consideraron en esa resolución que "no constaba" que pese a ocupar dicho puesto Martín Aguirre supiera que la asesora Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones" por indicación de Begoña Gómez, "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad"

Meses antes, la Audiencia ya había señalado al resolver otros recursos de apelación que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 debía centrarse e en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez. Agregaban que las funciones de Cristina Álvarez consisten "en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno", añadían en un auto.

La decisión de la Audiencia coincide con la postura ya expresada por la Fiscalía, que pidió el archivo de la imputación de Martín Aguirre al considerar "incomprensible" que continuase investigado después de que Peinado exonerara a la última imputada, la secretaria general de Presidencia, Judith González, sucesora de éste en Moncloa.