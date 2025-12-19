Abascal en Badajoz: “Me voy hoy, pero igual este lunes Guardiola descuelga el teléfono para que vuelva corriendo”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento la tarde de este viernes desde Badajoz a los electores extremeños para que apuesten por el "cambio" el próximo domingo en las urnas. El líder de esta formación ha abierto su intervención en el acto de cierre de campaña, que ha tenido lugar en la capital pacense, mostrando “toda su gratitud y admiración” por el candidato de Vox a presidir la Junta, Óscar Fernández Calle, que había intervenido previamente. De él ha dicho que es el "único candidato que representa el cambio en Extremadura". “Ha sido un placer y un honor acompañarte estos días”, “te mereces un gran resultado”, ha apostillado.

Abascal ha enumerado todos los pueblos y ciudades extremeños que ha visitado durante estas últimas semanas, que le han llevado a conocer “hasta el último rincón de Extremadura”, mientras la “señora Guardiola se dedicaba a caricaturizarnos”, “encerrada en su despacho y sin acudir a los debates”.

Respuesta a Guardiola

El presidente de Vox ha ironizado sobre las afirmaciones de la candidata del Partido Popular aludiendo a que el día después de las elecciones se iría “corriendo” de la región. “No me voy el 22, me voy el 19, pero igual usted descuelga el teléfono y el día 22 me llama para que vuelva corriendo”, ha asegurado, para añadir a continuación que no es a él a quien tiene que llamar, sino a “Óscar Fernández, que sabe lo que tiene que hacer”. Lo sabe, ha argumentado, porque es lo que “ha dicho toda la campaña”. “Nuestro norte, nuestras propuestas y convicciones están encima de la mesa, las saben todos los extremeños y las sabía la señora Guardiola antes de convocar estas elecciones absurdas”.

Unos comicios que obedecen, ha defendido, al “capricho” de una persona que trabaja "con tantas ansias para ser presidenta absoluta de Extremadura como para que Sánchez permanezca en la Moncloa, porque si Sánchez está en la Moncloa es por lo que la señora Guardiola hizo" en 2023. "No lo olvidamos”, ha advertido.

"Insulto a los extremeños"

Por otro lado, durante estas semanas de campaña, ha remarcado Abascal, ha podido comprobar “el insulto y el deprecio total de Pedro Sánchez a los extremeños, presentando como candidato a un sujeto procesado”, en referencia a Miguel Ángel Gallardo, al que ha definido como el "conseguidor de la mafia”, y el “colocador” del hermano del presidente.

Ha calificado de “dantesca” y como propia “de una película de Torrente” la “corrupción del Peugeot 407”. De “los cuatro tipos estos”, ha subrayado, tres están “en la cárcel y el otro pronto, porque lo vamos a sentar en el banquillo”, ha aseverado aludiendo al presidente del Gobierno. “Está atornillado en el palacio de Moncloa para protegerse y para no asumir sus responsabilidades criminales”, ha remachado.