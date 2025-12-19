Investigación a la mujer del presidente
La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa
La Audiencia rechaza los recursos de la esposa de Sánchez y de Cristina Álvarez contra la investigación de Peinado
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la existencia de indicios que permiten mantener investigadas por malversación de caudales públicos tanto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a su asistente en Moncloa por sus gestiones en relación con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
"Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", señala la sala de apelaciones, para añadir que "la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios". De este modo, la Sala rechaza los recursos presentados por las defensas contra esta parte de la investigación realizada por el juez Juan Carlos Peinado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza
- Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Stellantis Figueruelas pisa el freno: la producción caerá en 40.000 coches en 2026 en plena reconversión industrial
- La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de airsoft: 'Nuestra última partida