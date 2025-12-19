Las mentiras del portavoz de Vox de Jávea acusado de acoso sexual: su partido sí lo ha amonestado y él reconoció "conductas inapropiadas"

La asesora municipal que tuvo que renunciar a su trabajo al no poder soportar el supuesto acoso sexual y laboral al que la sometía el portavoz de Vox en Jávea, José Marcos Pons, no está dispuesta a que este concejal mienta y diga que la investigación que realizó su partido concluyó que no había pasado nada. La víctima ha trasladado al comité de ética de Vox las publicaciones que el concejal ha realizado en las redes del partido en Jávea. Pons asevera que la comisión interna de Vox "determinó de forma clara que no existió acoso ni conducta inapropiada por mi parte". "Es falso", ha replicado la exasesora, que lamenta que Pons intente hundirla todavía más después de tener que aguantar mientras era cargo de confianza desprecios y hostigamiento hasta el punto de no poder más y renunciar a su trabajo y al sueldo.

De hecho, la comisión de Vox que investigó el acoso sexual y laboral sí que ha amonestado, como ha podido confirmar Información, por escrito a su portavoz en Jávea, quien admitió que su forma de actuar "no había sido del todo apropiada". Este partido estimó que no había suficientes elementos probatorios, pero sí instó a Pons a modificar de manera inmediata su conducta hacia el personal laboral. También sugirió a la víctima que, si discrepaba de la conclusión final de la investigación, presentara una denuncia en el juzgado. Vox no tomó medidas disciplinarias contra su portavoz en Xàbia, pero sí le recriminó internamente su comportamiento.

Posible denuncia en el juzgado

La víctima no quería, en principio, acudir al juzgado, ya que suponía revivir el sufrimiento por el que había pasado y ver cara a cara al presunto acosador. Ahora se está planteando denunciar, presentar las pruebas y evitar, de entrada, que el portavoz de Vox siga difundiendo falsedades para desacreditarla.

Mientras, José Marcos Pons, al que la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha retirado todas las delegaciones, sigue amenazando al gobierno local, ahora en minoría (populares y Ciudadanos por Jávea), con hacer imposible la gobernabilidad de Jávea.