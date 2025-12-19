Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónVivienda PirineoFresones rebeldes ZaragozaVuelos ZaragozaAbsolución Ignacio MagañaCristian Ruiz
instagramlinkedin

Formación militar

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

La Princesa de Asturias cumple su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire. La joven muestra el parche que identifica que ha completado el ejercicio con éxito.

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire. La joven muestra el parche que identifica que ha completado el ejercicio con éxito.

Casa Real

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La Princesa de Asturias realizó este jueves su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), según ha informado este viernes el Palacio de la Zarzuela. Leonor cumple ya con su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Leonor, el jueves 18 de diciembre, sale en su primer vuelo en solitario.

Leonor, el jueves 18 de diciembre, sale en su primer vuelo en solitario. / Casa del Rey

La heredera del trono ha conseguido pilotar totalmente sola el aparato, sin ningún instructor en la aeronave, tras completar la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en el modelo Pilatus PC-21, apuntan fuentes de la Casa del Rey. Después de alcanzar las competencias necesarias ha podido hacer lo que llaman “la suelta” con seguridad y lo hizo sobrevolando el mar Mediterráneo. Leonor lleva desde septiembre en la academia, donde está adquiriendo de forma intensiva los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión.

Las imágenes difundidas fueron grabadas desde la torre de control, ya que las medidas de seguridad que implica un vuelo en solitario de un alumno son muy restrictivas y no se permite que otro avión se aproxime.

La Zarzuela ha sido la encargada de distribuir fotografías del momento y también ha enviado a los medios de comunicación imágenes de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el momento de equiparse con el zahón anti-g (un traje para evitar la llamada visión negra producida por ascensos o maniobras que hagan descender la sangre a las piernas).

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar.

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar. / Casa del Rey

Este es su tercer año de formación militar tras completar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de tierra) y en la Escuela Naval Militar de Marín.

La instructora, una pionera

La persona que ha instruido a la Princesa de Asturias ha sido la capitán Elena Gutiérrez, que en 2020 se convirtió en la primer mujer del Ejército del Aire español en pilotar en solitario un caza de combate Eurofighter. "Lo que hacen sus compañeros en tercero y cuarto, ella lo hace en un año, en un curso. Pero exactamente las mismas horas", explicó la capitán Guitiérrez a la agencia Servimedia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
  2. Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza
  3. Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
  4. El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
  5. La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
  6. Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
  7. Stellantis Figueruelas pisa el freno: la producción caerá en 40.000 coches en 2026 en plena reconversión industrial
  8. La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de airsoft: 'Nuestra última partida

Elecciones en Aragón: 1.036.321 electores, fechas para consultar el censo y claves del voto desde el extranjero

Elecciones en Aragón: 1.036.321 electores, fechas para consultar el censo y claves del voto desde el extranjero

Zaragoza invertirá 1,2 millones de euros en la reurbanización de los entornos de Aloy Sala y Vizconde de Escoriaza

Zaragoza invertirá 1,2 millones de euros en la reurbanización de los entornos de Aloy Sala y Vizconde de Escoriaza

Así será el entorno de la nueva Romareda.

La cirugía robótica ya es una realidad en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: estas han sido las dos primeras operaciones

La cirugía robótica ya es una realidad en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: estas han sido las dos primeras operaciones

Sánchez se felicita de su primer semestre con una secretaría de organización donde nadie ha robado nada

Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

Entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva antes del partido contra el Burgos

Entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva antes del partido contra el Burgos
Tracking Pixel Contents