21D: Elecciones en Extremadura
Jornada de reflexión: Gallardo recoge aceitunas y Guardiola se encomienda a la Virgen de la Montaña
Los candidatos a la Presidencia de la Junta aparcan la política para dedicar el día previo a las elecciones a la familia, el ocio y el descanso
Tras una campaña electoral inédita en Extremadura, polarizada y salpicada de polémica, los candidatos a la Presidencia de la Junta este 21D han dejado a un lado la política para centrarse en planes personales y familiares a pocas horas de que se abran las urnas.
Es sábado de reflexión, está prohibido pedir el voto, pero la forma en la que cada aspirante ha decidido pasar la jornada también proyecta un mensaje al electorado, a través de gestos cotidianos, símbolos y espacios elegidos: desde la recogida de aceitunas en una explotación familiar al campo o el deporte, hasta encomendarse a la patrona de Cáceres.
Devoción y descanso
La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha comenzado la jornada de reflexión en el santuario de la Virgen de la Montaña, en Cáceres, "un lugar que significa mucho para ella" y donde ha realizado una ofrenda floral junto a su familia. Un gesto de carácter religioso que, más allá de la esfera personal, tiene una evidente carga simbólica en la capital cacereña.
Posteriormente, tiene previsto compartir una comida con amigos y dar un paseo por la capital cacereña. Mañana, Guardiola ejercerá su derecho al voto también en la ciudad y posteriormente se trasladará al hotel Azz Medea Mérida, donde el PP de Extremadura ha situado su cuartel operativo para seguir la noche electoral.
Familia y tradiciones
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pasará la jornada en Villanueva de la Serena, su localidad natal. Según fuentes del partido, ha dedicado parte del día a una pequeña explotación familiar para recoger su cosecha de aceitunas, una tarea que asegura que le relaja.
"Esta jornada de reflexión la estoy aprovechando para recoger las aceitunas, que era una tarea que tenía pendiente. Con la campaña electoral ha sido imposible", afirma Gallardo consciente de que esta es, en estas fechas, una de las costumbres más típicas y arraigadas en Extremadura.
Deporte y ocio
El candidato de Vox, Óscar Fernández, ha optado por un plan deportivo y familiar. Durante la mañana ha acudido con sus hijos a los campos de fútbol de Pinilla, en Cáceres, para presenciar un partido, en una jornada marcada por el descanso y la desconexión de la actividad política.
Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha elegido un día de campo rodeada de amigos y familiares, con una paella, juegos de mesa y paseos por la naturaleza, siempre pendientes de la evolución del tiempo.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- Otra histórica joyería de la calle Alfonso de Zaragoza se transformará en un café de especialidad en 2026
- Apuñalados dos menores tras una reyerta con machetes en Zaragoza
- Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
- El festival aragonés que tira la toalla: 'Nos empujan a abandonar
- En coma un vecino de Zaragoza tras recibir varios golpes con una barra de hierro en Delicias