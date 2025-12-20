PI STUDIO

Illa garantiza la nueva financiación para principios de 2026: "Habrá mucho ruido, pero avanzaremos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido este sábado ante el consejo nacional de su partido, el PSC, donde ha aprovechado para hacer balance del 2025 pero, sobre todo, para proyectar los retos del 2026. Ha garantizado que a principios de año se pondrá sobre la mesa la propuesta para que Catalunya tenga una nueva financiación. Más información