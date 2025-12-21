Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 50,59% a las 18.00 horas, 6,5 puntos menos que en 2023

890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.

Es el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.

Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.

La participación a las 18.00 horas A las 18.00 horas, la participación asciende al 51,58%, 5,54 puntos menos que en 2023. Hace dos años, a la misma hora, el 57,12% de los extremeños ya habían votado (491.428 votantes), mientras que en 2025 la cifra asciende a 349.671. En la provincia de Badajoz, los votantes ascienden a 209.372, un 49,84% (7,03 puntos menos que en 2023). Mientras que en la de Cáceres, 140.299 cacereños ya han votado y supone un 51,76% del total (5,78 puntos menos que emn 2023).

A 15 minutos de conocer el dato de participación de las 18.00 horas A 15 minutos de conocer el dato de participación de las 18.00 horas, a las 14.00 horas, en la provincia de Badajoz habían votado 191.303 extremeños. Esta cifra supone un 35,51% de los vontante e implica un descenso de 6,43 puntos respecto a 2023. Por su parte, en la provincia cacereña, el número de personas que acudió a las urnas hasta las 14.00 horas asciende a 116.369, el 36,16%, 5 puntos menos que en 2023.

Así ha sido la mañana electoral en Mérida Ni el frío propio de este mes de diciembre, que invitaba más a quedarse en casa que a acercarse a los colegios electorales, ha hecho mella en el ánimo de los votantes emeritenses durante la jornada electoral para elegir la nueva Asamblea regional. Desde primera hora de la mañana, algunos de los más madrugadores han acudido a depositar su papeleta antes de continuar con su rutina de los domingos, ya fuera para salir a practicar deporte o aprovechar el día para hacer otras cosas. Lea aquí la crónica completa.

El pueblo con menos habitantes En El Carrascalejo, el municipio con menos población de Extremadura, la jornada electoral ha transcurrido marcada por la cercanía y la calma de sus habitantes. Con un censo que apenas supera las 80 personas y situado a pocos kilómetros de Mérida, este pequeño pueblo, en el que residen de forma habitual alrededor de 40 vecinos, ha vivido las elecciones autonómicas sin colas y con un ambiente dominado por el trato directo entre la gente. Más información, aquí.

May Mariño El análisis del PP Tras la jornada electoral en Extremadura, el Partido Popular analizará los resultados y el contexto en una reunión de la Junta Directiva del partido. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside mañana, lunes, a partir de las 12.15 horas, la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido que se celebrará en Madrid.

Claudia Goyeneche Jornada electoral en la pedanía pacense de Alcazaba En la pedanía pacense de Alcazaba, la jornada electoral se vive este domingo con malestar entre parte del vecindario. Por segunda vez, sus residentes no pueden votar en su propio pueblo y se ven obligados a desplazarse hasta Novelda, una situación que, aunque prevista por la normativa electoral, genera dificultades en el día a día, especialmente entre las personas mayores. «A mí mal, sobre todo para las personas que no tienen vehículo y tienen que depender del autobús», explica Adelina Jiménez Pérez, vecina de la pedanía. Aunque ella ha podido desplazarse gracias a su marido, considera que la medida complica innecesariamente el proceso: «Aquí tenemos un colegio y se podría votar perfectamente», señala. La misma preocupación comparte María González Félix, vecina de Alcazaba desde hace 19 años, que hoy ha tenido que acudir también a Novelda para ejercer su derecho al voto. «Para nosotros bien, porque nos pueden llevar, pero para la gente mayor es un desastre», afirma. Recuerda que durante años se votó en la pedanía y lamenta que ahora haya vecinos que directamente hayan optado por no desplazarse. «Hay gente muy mayor que no puede moverse y algunos han decidido no ir a votar», asegura.

Belén Castaño Chaparro Colegio Nuestra Señora de Bótoa, en Badajoz. / LA CRÓNICA Quejas por el frío en los colegios electorales Quejas de los miembros de las mesas por el frío en el colegio Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz "Estamos pasando un frío horrible". Es la que de los miembros de una de las mesas electorales ubicadas en el gimnasio del colegio Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz. Llevan allí desde las 8 de la mañana y aún les quedan varias horas más. No entienden que el colegio electoral no se haya habilitado en la entrada principal del centro o en algunas aulas, donde hay calefacción, teniendo en cuenta que los comicios se celebran en pleno mes de diciembre. La puerta permanece abierta continuamente para que entren y salgan los votantes y no hay ni un triste calefactor. Coinciden en que con 70 euros el frío que están pasando este domingo no se compensa. "Yo pagaba el doble, 140, por no estar aquí", dice el presidente de la mesa. También se quejan de que en los aseos no hay jabón ni papel de manos y de que antes de constituirse las mesas ha habido "mucha desorganización". Parece que no se van a ir a casa queriendo repetir.

Belén Castaño Chaparro Votos con granizo en Badajoz. / LA CRÓNICA Votos con granizo en Badajoz El tiempo se ha revuelto en Badajoz. El cielo se ha ido cubriendo de nubes grises, ha comenzado a soplar el viento y caer pequeño granizo. A algunos votantes que aprovechan la hora de comer para no tener que esperar colas para depositar sus papeletas, les ha sorprendido sin paraguas y han tenido que permanecer refugiados en los colegios hasta que el agua ha dejado de caer con fuerza.

La participación se sitúa en el 35,92% a las 14 horas, 6 puntos menos que en 2023 El segundo avance de participación publicado a las 14.00 horas por la Junta de Extremadura muestra que en las cinco primeras horas de votaciones se han acercado a los colegios electorales un 35,92% de los electores convocados, es decir, 5,8 puntos menos que en los comicios de 2023.