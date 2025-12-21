Elecciones extremeñas
Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite
Los órganos internos del partido analizarán "en los próximos días" la continuidad de su secretario general: "Lo que menos me preocupa es mi futuro político", afirma
Rocío Entonado Arias
Mérida
Noche amarga para el PSOE de Extremadura, que esta noche electoral cosecha su peor resultado histórico con 18 diputados en la Asamblea. Miguel Ángel Gallardo reconoce que los resultados son "muy malos" para su partido y avanza la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional este lunes para poder analizar los datos "con claridad".
Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, no dimite y se pone a disposición de los órganos internos del PSOE. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado sobre su renuncia a la secretaría general.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Apuñalados dos menores tras una reyerta con machetes en Zaragoza
- La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Pignatelli (Zaragoza)
- En coma un vecino de Zaragoza tras recibir varios golpes con una barra de hierro en Delicias
- Adiós a la cartelera de los cines Palafox
- Detenidos siete jóvenes por una reyerta con machetes en Zaragoza
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)