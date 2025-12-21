Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite

Los órganos internos del partido analizarán "en los próximos días" la continuidad de su secretario general: "Lo que menos me preocupa es mi futuro político", afirma

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. / Jero Morales / EFE

Rocío Entonado Arias

Mérida

Noche amarga para el PSOE de Extremadura, que esta noche electoral cosecha su peor resultado histórico con 18 diputados en la Asamblea. Miguel Ángel Gallardo reconoce que los resultados son "muy malos" para su partido y avanza la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional este lunes para poder analizar los datos "con claridad".

Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, no dimite y se pone a disposición de los órganos internos del PSOE. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado sobre su renuncia a la secretaría general.

