Feijóo ataca a PSOE y Vox y pide no hacer “interpretaciones caprichosas” de los resultados en Extremadura

Alberto Núñez Feijóo celebró la victoria electoral de María Guardiola en Extremadura en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP) celebrada este lunes en un clima de gran euforia, como evidenció la gran ovación con la que se recibió en la misma puerta del número 13 de la calle Génova a la presidenta extremeña, ahora en funciones hasta lograr una nueva investidura. El líder de los populares calificó de "incontestable" la victoria de los cuyos, silabeando con énfasis la palabra.

Y por si no quedase claro el mensaje hacia los de Santiago Abascal, quien poco antes había dicho que no se podía felicitar a Guardiola porque había perdido votos con respeto a las elecciones de 2023 (aunque mejorando en porcentaje y en escaño) advirtió que "no caben interpretaciones caprichosas".

Noticia en elaboración.