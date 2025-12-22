Feijóo ataca a PSOE y Vox y pide no hacer “interpretaciones caprichosas” de los resultados en Extremadura
Alberto Núñez Feijóo celebró la victoria electoral de María Guardiola en Extremadura en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP) celebrada este lunes en un clima de gran euforia, como evidenció la gran ovación con la que se recibió en la misma puerta del número 13 de la calle Génova a la presidenta extremeña, ahora en funciones hasta lograr una nueva investidura. El líder de los populares calificó de "incontestable" la victoria de los cuyos, silabeando con énfasis la palabra.
Y por si no quedase claro el mensaje hacia los de Santiago Abascal, quien poco antes había dicho que no se podía felicitar a Guardiola porque había perdido votos con respeto a las elecciones de 2023 (aunque mejorando en porcentaje y en escaño) advirtió que "no caben interpretaciones caprichosas".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Adiós a la cartelera de los cines Palafox
- Bakis firma una obra de arte en Burgos y rescata un punto para el Real Zaragoza en el 92' (1-1)
- Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
- La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- El otro 'gran' Belén de Zaragoza: una joya 100% aragonesa en el corazón de un histórico edificio
- El Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra, en directo: la Liga ACB en vivo