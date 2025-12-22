Irene de Miguel: "Vamos a ser la mayor oposición a las derechas en Extremadura"

La candidatura de Unidas por Extremadura, conformada por Podemos, IU y Alianza Verde, aspiraba a mejorar sus resultados de 2023 y lo ha conseguido claramente. De los cuatro diputados que tenía en el anterior parlamento regional, crece hasta los siete. Unos buenos resultados que pueden sentar un precedente en el futuro de la izquierda española, después de que la coalición extremeña se convirtiera en una singularidad en relación a los enfrentamientos que se han producido en otros territorios.

“Sabíamos que estábamos sembrando y que algún día cosecharíamos”, ha asegurado la noche de este domingo la candidata de Unidas por Extremadura a presidir la Junta, Irene de Miguel, a la hora de valorar los siete escaños obtenidos. De Miguel ha agradecido la confianza recibida y ha dicho tener el corazón “lleno de gratitud hacia toda la gente que nos ha confiado su voto”. “No les vamos a defraudar, esta fuerza política va a seguir empujando por todos los cambios que necesita nuestra tierra y lo va a hacer con más fuerza”, ha remachado. Estos tres escaños ganados, ha subrayado, son fruto del esfuerzo, “no de la coyuntura actual”.

Guardiola, "la gran perdedora"

A su juicio, “la gran perdedora” de esta convocatoria “ha sido la señora Guardiola, porque el órdago que ha lanzado a la ciudadanía no lo ha conseguido”. “Si tuviera un mínimo de decencia y de respeto hacia las extremeñas y los extremeños”, ha añadido, se presentaría ante ellos “y daría un paso a un lado”. “Nos ha llevado a unas elecciones anticipadas, que nos han costado 7 millones de euros, para subir un escaño y seguir dependiendo de la extrema derecha, ahora con más fuerza”, ha argumentado. “Dudo mucho que haya un gobierno en la región”, ha pronosticado, dado que ahora el escenario es de mayor "incertidumbre".

La unidad, el camino

Asimismo, ha considerado que Unidas por Extremadura es “una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo el país”. Y la unidad que ha supuesto esta confluencia electoral “es el camino” para enfrentarse “a la austeridad y a los recortes de libertades y derechos que plantean las derechas”.

Ha incidido en que “las derechas cuando nos enviaron a las elecciones pensaron que la izquierda transformadora estaba vencida, que habíamos bajado los brazos”. Sin embargo, ha agregado, “les hemos demostrado que no, que nos hemos levantado”, para avanzar a continuación que van a seguir “siendo la mayor oposición que van a encontrar en esta tierra”. “Vamos a seguir peleando y creciendo”, ha concluido.