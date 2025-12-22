Miguel Ángel Gallardo dimite tras el descalabro del PSOE en Extremadura

Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños después de que este domingo el PSOE cosechara su peor resultado histórico en la región. Según han confirmado a Efe fuentes socialistas, Gallardo ha presentado su dimisión en la Ejecutiva que él mismo convocó este domingo de urgencia tras conocerse el escrutinio del 21D.

La reunión, que ha comenzado a las cinco de la tarde, se desarolla en estos momentos en la sede del PSOE de Extremadura y se prevé "larga y tensa". Además de los miembros de la Ejecutiva, en la misma participan, entre otros dirigentes, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Diez diputados menos

La dimisión como secretario general llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia en Extremadura, rompiendo el suelo de 28 escaños cosechado en mayo de 2023 al lograr solo 18, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la presidenta de la Junta, María Guardiola. El PP solo ha obtenido un escaño más(29), pero Vox y Unidas por Extremadura han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.

Aunque anoche Gallardo reconoció que los resultados eran "muy malos", prefirió esperar a la reunión de la Ejecutiva regional para analizar los datos y llevar a cabo una reflexión conjunta en la que tomar la mejor decisión para el partido. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", afirmó este domingo tras cargar contra María Guardiola por haber "engordado a la ultraderecha".