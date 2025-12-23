El PSOE avisa a Ibarra que una abstención para investir a Guardiola debe someterse a consulta de las bases

La presión en algunos sectores del PSOE para facilitar la investidura de la popular María Guardiola en Extremadura y que no dependa de los peajes de Vox comienza a sentirse. La primera voz de peso que lo ha pedido tanto públicamente como en los órganos del partido ha sido la del expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En Ferraz cuestionan que se abra este debate al considerar que es el PP quien debe mover ficha antes. Además, entienden que la intención de los populares es “correr” a pactar con la ultraderecha. En todo caso, si Guardiola quisiese los votos del PSOE para poder gobernar, desde la dirección federal avisan que una abstención en este sentido debería someterse a consulta de la militancia.

Con la dimisión de Miguel Ángel Gallardo al frente de la secretaría general del PSOE de Extremadura, ahora será una gestora, consensuada con Ferraz, la que se pondrá al mando de la federación extremeña y deberá tomar las decisiones correspondientes para la investidura. “Hace dos años se votó y ganó Fernández Vara”, ha recordado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, para apuntar a nadie planteó en el PP una abstención para dejar gobernar a los socialistas, la lista más votada. “El PP en cuanto puede sale corriendo a pactar con Vox”, cuestionó en una entrevista esta mañana en 'TVE' para señalar que antes del adelanto electoral, al igual que en Aragón, el PSOE se ofreció a negociar los presupuestos con los populares y el fue el PP “quien le dio portazo”.

El control transitorio de la federación extremeña por parte de la dirección federal aleja así una decisión en la línea de lo reclamado por Ibarra. Con todo, si se abre paso, deberá ser la militancia que ratifique el sentido del voto en una investidura. Los estatutos, tras las modificaciones incluidas después de que Pedro Sánchez recuperase la secretaría general en 2017, recogen que “será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político”.

Por otra parte, se incluye como uno de los motivos de expulsión y pérdida de la condición de militante “actuar en contra de las instrucciones o directrices dictadas por los órganos competentes del PSOE, por acción u omisión, en las sesiones de investidura, de elección de las alcaldías o presidencias de cualquier institución o de mociones de censura contrarias a los intereses o ética del Partido”.

La presidenta de Extremadura, además, se ha abierto este martes a incluir a Vox en su Gobierno 48 horas después de las elecciones que le dejaron a cuatro escaños de la mayoría absoluta, manteniendo su dependencia de Santiago Abascal. La dirigente del PP ha recordado que el partido ya estuvo en el Ejecutivo extremeño en 2023 y "no aguantaron ni un año".

Guardiola se abre a meter a Vox en su gobierno

"Si Abascal quiere estar en Gobierno tiene que haber un compromiso de seriedad", defendió Guardiola en una entrevista de Cope, donde avanzó que aún no había hablado con Vox y admitió sus dudas sobre quién pilotaba las negociaciones del partido: "No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con Santiago Abascal pero me gustaría que habláramos de mejorar Extremadura", continuó la dirigente.

El crecimiento de Vox, que ha duplicado votos hasta los once escaños y tendrá más fuerza para condicionar la investidura de la popular María Guardiola, lo achacan desde el PSOE al PP, sin otra lectura sobre la polarización política. "Feijóo blanquea a la ultraderecha", cuestionaban en la dirección federal tras la ejecutiva de este lunes para advertir que "ponerle alfombra roja, cada vez que abre las urnas" tiene como consecuencia que los de Santiago Abascal suba el precio para los pactos postelectorales. "Cada pacto del PP con Vox no es gratis, cada pacto trae un recorte y los derechos cuesta mucho conseguirlos", lamentaba la portavoz desde la sede federal.