VIOLENCIA SEXUAL
Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia
El acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de cárcel y otros tantos de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente a dos amigas de sus hijos cuando tenían 10 y 11 años.
La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que los hechos se produjeron en una tarde no determinada de 2018 cuando el acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos.
Recoge la sentencia que el procesado no podrá acercarse a menos de 200 metros de las menores por un tiempo de seis años e indemnizar a cada una con 2.000 euros por daños morales.
La Sala acuerda dejar en suspenso la pena privativa de libertad durante cinco años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno, especialmente, contra la libertad sexual, y abonar las indemnizaciones a las que se le condena.
Además, deberá abonar una multa de 1.200 euros, que podrá pagar en plazos mensuales de cincuenta euros cada uno.
