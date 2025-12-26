VIOLENCIA DE GÉNERO
A prisión un joven por malos tratos y agresión sexual a su novia menor de edad en Málaga
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre
EFE
Un joven de 19 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Policía Nacional en Málaga por su presunta implicación en un delito de malos tratos y agresión sexual a su novia, menor de edad.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre cuando la menor de edad acudió al Hospital Materno Infantil de Málaga, que activó el protocolo ante un posible caso de violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes policiales.
De la noticia informa este viernes 'Diario SUR', que señala que la víctima, que está embarazada, habría relatado que vivía aislada y controlada por su pareja, quien supuestamente la maltrataba de manera habitual, además de abusar presuntamente de ella.
La víctima supuestamente refirió a los facultativos que su pareja la había forzado y al parecer también presentaba marcas en el rostro y en diversas partes del cuerpo que serían compatibles con posibles mordiscos, entre otros malos tratos físicos, indica el periódico.
Tras su detención, el joven fue puesto el pasado lunes día 22 a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, que acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por agredir presuntamente sexual y físicamente a su novia menor de edad, han dicho a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El joven está investigado por los presuntos delitos de malos tratos y agresión sexual, según las fuentes, que han añadido que el juzgado también ha impuesto una orden de alejamiento respecto a la menor en caso de que posteriormente se decrete su puesta en libertad.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- La desaparición de los cines de Zaragoza: un repaso a las salas que forman parte de la historia de la ciudad
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
- De Mario Casas a Esperanza Aguirre: el restaurante favorito de los famosos en Aragón está en un pueblo de Zaragoza
- Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio