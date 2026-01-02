Felipe VI reivindicará en Estrasburgo el relato europeo de la democracia española

El rey Felipe VI volverá a proyectar el perfil europeo de España el próximo 21 de enero en el Parlamento de Estrasburgo, donde intervendrá junto al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en una sesión solemne para conmemorar los 40 años de ambos países en el proyecto comunitario. Los dos jefes de Estado tomarán la palabra en el hemiciclo, en un gesto político de alto valor simbólico que refuerza el eje ibérico en el corazón institucional de la Unión Europea.

La presencia conjunta de Felipe VI y Rebelo de Sousa no es solo protocolaria. Ambos mantienen desde hace años una relación fluida y cercana, que se ha traducido en una intensa agenda bilateral y en una sintonía personal poco habitual entre jefes de Estado. Portugal ha ocupado, además, un lugar destacado en la narrativa institucional de la Corona española estos últimos años. Fue el primer destino oficial al extranjero de los Reyes tras la proclamación de Felipe VI en junio de 2014 y, una década después, también el escenario de la primera salida internacional en solitario de la princesa Leonor, en julio de 2024.

La entrada oficial en el proyecto europeo fue el 1 de enero de 1986

El acto de Estrasburgo se enmarca en una secuencia más amplia de conmemoraciones por el 40º aniversario de la adhesión española a las entonces Comunidades Europeas, cuya firma tuvo lugar el 12 de junio de 1985. La efeméride ya fue recordada el pasado 12 de junio en un acto solemne celebrado en el Palacio Real de Madrid y presidido por Felipe VI, una ceremonia que quedó políticamente deslucida por la dimisión, pocas horas antes, de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE a raíz del escándalo de las supuestas mordidas por obras públicas que salpica al partido. La entrada oficial de España en el proyecto europeo, no obstante, fue el 1 de enero de 1986, de ahí que la intervención en el pleno se haga este mes.

El jefe del Estado español recuerda a menudo el impacto trascendental que Europa ha tenido en la vida de los españoles y también del riesgo que corre el proyecto en estos momentos con el auge de los partidos euroescépticos. En su discurso de Nochebuena, el último que ha pronunciado, por ejemplo, destacó la “modernización y progreso económico y social” que supuso para el país la entrada en el club europeo y también el peso que tuvo para “afianzar” las “libertades democráticas” que los ciudadanos ansiaban tras la dictadura de Francisco Franco. Además, Felipe VI subrayó de manera positiva la “apuesta decidida por Europa” de la opinión pública española, por “sus principios y sus valores”. Actualmente, entre los tres partidos con más apoyo en las urnas, PP, PSOE y Vox, solo este último ataca de forma abierta a la Unión Europea y propone desmantelarla.

Portugal destaca en la narrativa de la Corona: fue el primer destino del reinado y el primero para Leonor en solitario

En el acto del Palacio Real de junio, el Rey aprovechó su intervención para insistir en una advertencia que ha ido ganando peso en sus discursos europeos. “La libertad y la democracia no son conquistas garantizadas: se defienden cada día en una construcción colectiva que solo perdurará si continúa siendo una obra viva”, afirmó, en alusión a un contexto internacional marcado por “grandes tensiones y rivalidades geopolíticas y económicas”. Felipe VI subrayó también la necesidad de no “desandar el camino” recorrido y de preservar la unidad del proyecto europeo frente a los riesgos de fragmentación interna.

Reconocimiento de Metsola

Desde Bruselas, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha puesto más de una vez el acento en la aportación española a la Unión durante estas cuatro décadas. Las contribuciones de España, afirmó recientemente, “han sido cruciales para reforzar y enriquecer el proyecto común europeo en muchos aspectos” y han hecho que hoy resulte “imposible imaginar una UE fuerte sin España en su núcleo”, destacando especialmente el papel del país en el refuerzo del peso geopolítico europeo y en políticas clave como la lucha contra el terrorismo y las transiciones verde y digital.

Elecciones en Portugal

La intervención conjunta de Felipe VI y Rebelo de Sousa en Estrasburgo llega, además, en un momento de transición política en Portugal. El presidente luso concluirá su mandato en 2026, tras diez años al frente de la jefatura del Estado. Las elecciones presidenciales están previstas para el 18 de enero y, si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebrará el 8 de febrero, lo que convierte este acto europeo en uno de los últimos grandes hitos internacionales de su presidencia.

Rebelo de Sousa llega a esta recta final con una trayectoria política extensa y transversal. Militante y uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata (PSD, centroderecha) tras la llegada de la democracia, asumió el liderazgo de la formación dos décadas después. A lo largo de su carrera ha sido concejal en los ayuntamientos de Lisboa y Cascais, diputado, ministro de Estado, vicepresidente del Partido Popular Europeo y miembro del Consejo de Estado, un perfil que explica su profundo conocimiento de las dinámicas europeas y su apuesta constante por el entendimiento ibérico dentro de la Unión.