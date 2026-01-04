Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".

Este posicionamiento, que llega 24 horas después del anuncio de la "captura" de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de unos bombardeos que han causado la muerte de 40 personas en Venezuela, supone un endurecimiento del tono respecto al empleado el sábado. Entonces, Sánchez evitó el término "condena", una formulación que le reclamaban formaciones como su socio de coalición, Sumar, aunque sí reconoció la vulneración del derecho internacional y se opuso a la ofensiva de la Casa Blanca. Este domingo, en cambio, la condena se expresa de manera explícita y desde su papel como secretario general del PSOE.

En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.

A todos ellos les envía el mensaje de que su "deber moral" es seguir gobernando. "Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas", explica. En la misiva se refiere a PP y Vox, principales partidos de la oposición, a los que acusa de "rebasar los límites de la verdad y la democracia" en su ofensiva para intentar desbancarlo del Gobierno. "Sabemos que la coalición PP-Vox y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia", escribe.