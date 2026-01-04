Carta a la militancia del PSOE
Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
Gisela Boada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".
Este posicionamiento, que llega 24 horas después del anuncio de la "captura" de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de unos bombardeos que han causado la muerte de 40 personas en Venezuela, supone un endurecimiento del tono respecto al empleado el sábado. Entonces, Sánchez evitó el término "condena", una formulación que le reclamaban formaciones como su socio de coalición, Sumar, aunque sí reconoció la vulneración del derecho internacional y se opuso a la ofensiva de la Casa Blanca. Este domingo, en cambio, la condena se expresa de manera explícita y desde su papel como secretario general del PSOE.
En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.
A todos ellos les envía el mensaje de que su "deber moral" es seguir gobernando. "Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas", explica. En la misiva se refiere a PP y Vox, principales partidos de la oposición, a los que acusa de "rebasar los límites de la verdad y la democracia" en su ofensiva para intentar desbancarlo del Gobierno. "Sabemos que la coalición PP-Vox y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia", escribe.
- Estas son las horas en las que es más probable que nieve en Zaragoza
- La puerta de Karrikaburu se abre y el Real Zaragoza está muy bien posicionado
- Dos encapuchados atracan una tienda de Zaragoza y le hacen una brecha a la dependienta
- La palanca de Bazdar para el Real Zaragoza, el capote de Rubén Sellés y la extrema responsabilidad de Txema Indias
- Un nuevo alud sorprende a cuatro personas en Formigal, que consiguen salir ilesas de la avalancha
- Dubljevic y Spissu, en la diana en el Casademont Zaragoza
- Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F
- Funeral por la muerte de García-Dihinx y Natalia: 'Vamos a pedir a la Virgen de las Nieves que les ayude a subir la montaña del cielo