Financiación autonómica
El PP rechaza hablar "bilateralmente" con el Gobierno sobre la nueva financiación mientras Sánchez negocie con ERC
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, rechaza las negociaciones a puerta cerrada con el Ejecutivo, abogando por un encuentro abierto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Partido Popular (PP) rechaza una negociación "bilateral" o a "puerta cerrada" con el Gobierno sobre la renovación pendiente del sistema de financiación autonómica mientras Pedro Sánchez negocie sobre el mismo con ERC, como hará este jueves con el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, en el encuentro que este anunció en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO. Así lo manifestó en la primera rueda de prensa del año en la sede de Génova el vicesecretario de Hacienda del primer partido de la oposición, Juan Bravo, quien se empleó a fondo en precisar que en todo caso la negociación la harán los consejeros de Hacienda de los gobiernos autonómicos del PP (la mayoría de los diecisiete ejecutivos regionales) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero no el PP de tú a tú con el Ejecutivo.
El responsable de los asuntos fiscales del PP, que fue consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía, sintetizó así su posición: "A puerta cerrada no. Una reunión multilateral y con trasparencia, para que todos ustedes puedan conocer lo que se negocia. Si me plantea si nos vamos a reunir a puerta cerrada la respuesta es no. Los presidentes autonómicos y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas son los responsables del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y son los que se han manifestado reiteradamente, y los que han pedido un nuevo sistema de financiación". E insistió, a la pregunta de uno de los informadores: "Si lo que me pregunta es: '¿se van a reunir a puerta cerrada para negociar cada uno lo suyo?', que nosotros no somos ERC", proclamó.
Noticia en elaboración.
