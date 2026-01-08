Page cree que cruzar la línea roja de la igualdad sería un quebranto histórico para PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado de que cruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería "el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia", y ha afirmado que él tendría que "volver a nacer" para consentir el principio de ordinalidad.

En declaraciones a los medios en Villanueva de Alcardete (Toledo), antes de finalizar la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, García-Page ha cuestionado "que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas", y ha reconocido que "no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento, pero nosotros no nos vamos a cerrar".

García-Page ha asegurado que estarán atentos a que no se permitan privilegios "que están expresamente prohibidos en el artículo 138 de la Constitución", y ha manifestado: "En estos años mi partido ha cruzado muchas líneas rojas, pero si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la de la igualdad, literalmente estaría siendo el mayor quebranto a la ideología del PSOE en toda su historia".

Ha rechazado tajantemente la posibilidad de que se aplique el principio de ordinalidad, y ha recalcado que "los impuestos hay que cobrarlos de forma progresiva: paga más el que más tiene, eso es en lo que cree un socialista de pura cepa".

En este sentido, ha agregado que si se cobran más impuestos "al que más tiene y menos al que menos tiene, pero luego se distribuye por territorios, queda al revés: se queda más el que más tiene", y ha sentenciado que tendría que "volver a nacer para consentir eso".

Preguntado por la incidencia que este debate pueda tener en las elecciones autonómicas, García-Page ha admitido que es un debate "controvertido" y muy difícil de gestionar, ya que "no es el mejor para afrontar elecciones de carácter autonómico".

En todo caso, ha señalado que estaba convencido de que antes de presentar el modelo de financiación autonómica se iba a presentar un proyecto de presupuestos, "al menos uno en la legislatura", y que le resulta "increíble" que se esté planteando sin presupuestos una financiación "que el propio Gobierno no confía en que salga adelante".