De las críticas de Ayuso, Moreno y Page a la buena acogida de Illa: así reaccionan las comunidades autónomas a la financiación presentada por Montero

Los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas han reaccionado este viernes a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno central a través de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ayuso tratará de "impedir" la reforma

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudia todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños.

Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.

"Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas", ha censurado desde la sede de su Consejería.

"Poco creíble" para Andalucía

La Junta de Andalucía mantiene su rechazo a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que aporta 4.850 millones de euros más a la comunidad autónoma. El Gobierno de Juanma Moreno ha reiterado este viernes su oposición a un planteamiento "poco creíble, de carácter electoral y sin consenso" centrado principalmente en el procedimiento empleado por el Ejecutivo para su presentación: una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC Oriol Junqueras.

"Ha comenzado francamente mal. A mí como andaluz y como presidente de todos los andaluces no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031", ha indicado Juanma Moreno, para quien todo lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica "ha comenzado francamente mal": "Es sin duda la peor manera de empezar", zanjó.

Page pide elecciones

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha subido el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

"Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", ha sentenciado.

Desde el municipio ciudadrealeño de Alcoba de los Montes, García-Page ha apuntado que para él hoy es "un día doloroso", adelantando que no va a participar "bajo ningún concepto" del "intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España sólo por interés personal".

Rechazo frontal de Extremadura

Rechazo frontal y rotundo de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema financiación autonómica anunciado por el Gobierno central: "Es una auténtica aberración que perjudica gravemente a nuestra región". Así se ha expresado esta mañana la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, quien ha criticado la nueva fórmula anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez un día después de su reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para cerrar "un buen acuerdo" para Cataluña.

La propuesta de Hacienda, presentada esta mañana por la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero, contempla aumentar la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades para que reciban 21.000 millones adicionales del sistema de financiación autonómico en 2027, sin embargo, Manzano ha denunciado que la situación de Extremadura no cambiaría con el nuevo sistema. "Es la única comunidad junto con Cantabria que no va a recibir ni un céntimo más, vamos a recibir exactamente lo mismo que recibimos ahora, todas la comunidades reciben más a excepción de Extremadura y Cantabria y solo Cataluña se queda con 4.700 millones", ha lamentado la portavoz. De hecho, ha asegurado que incluso la comunidad extremeña no pierde financiación por la claúsula del 'Statu Quo', sino con la nueva propuesta se rebajaría incluso la aportación del Estado a la comunidad.

Buena acogida de Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido oficializar este viernes que el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica es beneficioso para Cataluña porque garantiza la ordinalidad y, por lo tanto, le otorga una singularidad propia. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, el jefe del Govern ha subrayado que el nuevo modelo y la inyección de 4.700 millones de euros para la autonomía que dirige permitirá fortalecer el Estado del Bienestar y actualizar los servicios públicos, por lo que ha presionado a Junts para que reconsidere su posición y levante el veto anunciado en el Congreso.

"Hemos acordado el mejor sistema de financiación para Catalunya. Es más justo y es el que los catalanes merecen. Está a la altura del peso histórico, político y cultural de Catalunya; de acuerdo con la riqueza, la prosperidad y la solidaridad que generamos", ha ensalzado Illa, destacando que se trata de un salto "cualitativo y cuantitativo en su autogobierno" y de una "oportunidad única" que no se puede echar a perder.

Para el jefe del Govern, este nuevo sistema es "más justo" porque reduce las diferencias entre las comunidades autónomas, es "más eficiente" porque garantiza que cada comunidad reciba los recursos necesarios y es "más transparente" porque se basa en criterios medibles, ha resumido, sosteniendo que con este pacto "Catalunya dispone de los recursos para desplegar su autogobierno".