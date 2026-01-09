El PP pone el foco en Zapatero y su amigo detenido por Plus Ultra en la nueva lista de comparecientes en el Senado

El Partido Popular (PP) vuelve a la carga en la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' y pone el foco en el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en su amigo el empresario Julio Martínez Martínez, detenido recientemente en una operación de la UDEF relacionada con la aerolínea Plus Ultra, apenas dos días después de que ambos compartiesen una mañana de recreo en el monte madrileño de El Pardo, según desveló El Debate. El Grupo Popular asegura en un comunicado que el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 "liderará" la ampliación de la lista de comparecientes que los de Alberto Núñez Feijóo llevarán el próximo lunes para su debate y votación a la reunión de la Mesa de dicha comisión.

Una mera formalidad, ya que la mayoría absoluta de la que goza el primer partido de la oposición en la Cámara Alta le permite elegir sin problemas quienes serán los llamados a comparecer, como ocurrió antes de Navidad con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares también habían aprobado llevar este 8 de enero, como primer compareciente del año, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero finalmente el Tribunal Supremo (TS) impidió que se pudiera llevar a cabo esa comparecencia, dado que Ábalos permanece en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real.

El PP justifica la decisión de llamar a Zapatero en la necesidad de "conocer la verdad sobre los escándalos de Plus Ultra y Forestalia". Aunque en principio, según fuentes de la dirección de los populares, la intención es que el expresidente sea el último de esta nueva ronda de comparecientes. En ella estará también la socialista Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y antigua diputada en el Congreso, siempre muy próxima a Sánchez, cuya familia tendría relación comercial con Forestalia, el gigante de las renovables que en los últimos meses ha sufrido registros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en relación por la causa que se sigue, aún bajo secreto de sumario, contra la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández.

