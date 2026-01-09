Impuestos a la riqueza
Sumar exige un suelo fiscal para evitar el 'dumping' entre autonomías con la nueva financiación
El Ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun: "No puede ser que demos 20.000 millones más y que algunas comunidades lo usen para eliminar impuestos a los más ricos"
Gisela Boada
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado este viernes la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ha enmarcado como una reforma con la que "gana todo el mundo", especialmente la ciudadanía, por la inyección de recursos que supondrá para los servicios públicos. Sin embargo, Urtasun se ha mostrado crítico con la falta de "concreciones" sobre las medidas que se incluirán para eliminar el 'dumping fiscal', una reclamación que Sumar viene planteando desde hace tiempo y que Montero ha asegurado que su departamento "está estudiando".
Para Sumar, esta reforma es una ocasión para fijar un "suelo fiscal", es decir, una especie de mínimo obligatorio en los impuestos que pagan las grandes fortunas (por ejemplo, patrimonio o grandes herencias). La idea es que una comunidad autónoma no pueda bajar esos impuestos hasta casi dejarlos a cero y, a la vez, beneficiarse del reparto de más fondos del Estado. En este punto, Sumar señala directamente a la Comunidad de Madrid y a Andalucía, ambas gobernadas por el PP, a las que acusa de practicar ese 'dumping fiscal' mediante rebajas impositivas a las rentas más altas.
Para ello, según ha detallado Urtasun, proponen un impuesto de solidaridad -similar al ya aplicado para gravar grandes patrimonios desde 2022- que afecte al conjunto de tributos que recaen sobre las grandes riquezas. "Pedimos más concreción en este aspecto: no puede ser que demos 20.000 millones más y que algunas comunidades lo usen para eliminar impuestos a los más ricos", ha declarado Urtasun en una atención a los medios en la Delegación del Gobierno en Catalunya.
