El PSOE convocará una Conferencia Política "por la paz” para capitalizar la oposición a Trump

El PSOE está yendo un paso por delante del Gobierno en la condena a la política expansionista de EEUU y para capitalizar la creciente oposición a Donald Trump convocará una conferencia política por la paz antes del verano. En la primera ejecutiva celebrada tras la intervención de EEUU en Venezuela, los socialistas han decidido lanzar esta convocatoria en la que se citarán no solo los militantes socialistas, sino también a los agentes sociales e instituciones. Se trata de reforzar un mensaje contra la guerra y redefinir el posicionamiento del partido “frente al nuevo orden internacional”.

El Gobierno y el PSOE buscan contrastar sus posiciones críticas frente al seguidimismo de Vox y un PP que tildan de “desnortado”. Entre las preguntas que se ha hecho la portavoz adjunta Enma López en rueda de prensa desde Ferraz tras la ejecutiva es “dónde va a estar el PP, si con la defensa de la legalidad internacional o con los poderosos”. Asimismo, ha defendido la “coherencia” del PSOE, en un momento en el que se busca el respaldo del Congreso al envío de tropas en misión de paz a Ucrania, en caso de materializarse un alto el fuego.

A modo de presión y tratando de señalar una posición en política exterior coherente con la desplegada ante la guerra en Gaza, Pedro Sánchez aprovechó su intervención en la Conferencia de Embajadores el pasado jueves para anunciar su intención de llevar también al Congreso un hipotético envío de tropas a Palestina. El Gobierno busca enfocar su posición con respecto a Gaza, Ucrania o Venezuela en una misma línea de defensa del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y la paz frente a la "ley del más fuerte".

El interés por poner el foco en la política internacional se justifica desde las filas socialistas ante la lectura de que la la paz será el asunto "más importante que vayamos a tener encima de la mesa en la próxima década". En esta línea, avanzan que la próxima Conferencia Política será "absolutamente clave".

La también secretaria de Estudios y Programas de la ejecutiva federal incluso ha emplazado a la plataforma crítica 'Socialismo 21', impulsada por el exministro Jordi Sevilla, a llevar sus propuestas a debate a esta próxima conferencia política. "A este partido le gusta debatir", aseguró tendiendo la mano. Con todo, acto seguido replicó que aclare su demanda de un "cambio de rumbo" en el partido. "¿Hacia dónde, dejar de subir el salario mínimo o las pensiones?", se preguntó.

El manifiesto crítico impulsado este lunes exige recuperar un "proyecto autónomo", alejado del "personalismo" y las "trincheras" de Sánchez, y que esté abierto a "consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado". Es decir, con el PP.

Corriente crítica

Apuntalando en todo momento su crítica a los socios escogidos por Sánchez, el texto de Socialdemocracia 21 sostienen la necesidad de rearmar un proyecto diferente "al de una izquierda populista y al del independentismo que aspiran a romper con España", que "huya del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a garrotazos" y que "se sienta más hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y de la dictadura franquista".

El manifiesto reclama huir de la lógica del “ ellos contra nosotros” al considerar que "no construye futuro, solo profundiza fracturas". Desde la apelación al reformismo y la mirada a largo plazo, el manifiesto lanzado este lunes busca conformarse en una corriente abierta no solo a militantes socialistas, sino también "a ciudadanos progresistas no afiliados".

Para la constitución de una corriente interna en el PSOE, los estatutos federales marcan que debe solicitarse con el aval de "un 5% de militantes pertenecientes a un mínimo de cinco federaciones regionales o de nacionalidad". Estas se constituirán y reconocerán "exclusivamente en el ámbito federal sin representación orgánica ni estructura permanente a ningún otro nivel territorial". Asimismo, los estatutos añaden que los afiliados y afiliadas "que participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no trascienda al exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de los Congresos y a las de los demás órganos de dirección".