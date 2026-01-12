Sánchez reivindica que con la nueva financiación “todos ganan” y pide a los socios evitar la “disputa partidista”

Pedro Sánchez se ha sacudido las críticas del agravio territorial ante el nuevo modelo de financiación que se presentará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al defender que “no hay ganadores y perdedores” porque “todas las comunidades ganan”. El jefe del Ejecutivo, en rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras una reunión este lunes en La Moncloa, ha reivindicado que el modelo pactado previamente con ERC “respeta y salvaguarda la multilateralidad”.

Desde el Gobierno ponen el foco en que las comunidades autónomas contarán en su conjunto con 21.000 millones de euros más si se aplica el nuevo modelo. A pesar de ello, y además del rechazo frontal del PP, otros grupos parlamentarios que apoyaron la investidura han avanzado su oposición. Especialmente Junts, cuyos votos son imprescindibles.

En el Ejecutivo consideran que la reclamación de Junts de un “concierto económico”, que rechazan de plano, no es incompatible con votar a favor de esta propuesta pues, según destacan, “también beneficia a Catalunya”. Concretamente, este territorio recibiría 4.686 millones más, solo por detrás de Andalucía (4.846 millones), la comunidad más beneficiada.

El jefe del Ejecutivo ha repetido, como en otras medidas que nacen cuestionadas por parte del Congreso, que “sudará la camiseta” y dialogará con todas las fuerzas parlamentarias para arrancar su apoyo. Un llamamiento que ha hecho extensivo a todas las fuerzas políticas, además de a las que tienen responsabilidades de gobierno en las comunidades autónomas, “para que dejen de lado la disputa ideológica y partidista y piensen en la ciudadanía”.

Junts y el BNG ya han manifestado su profunda oposición, mientras que el plan ha dividido a Sumar, socios de coalición, con Compromís y CHA cuestionándolo abiertamente. Los posconvergentes, cuyo voto sería imprescindible, han anunciado ya una enmienda a la totalidad. Para los nacionalistas gallegos, la propuesta es discriminatoria con Galicia, Compromís la tilda de insuficiente y la Chunta Aragonista cuestiona que no se recoja la singularidad de este territorio.

Cohesión territorial

“El PP no quiere reformar el modelo para que las comunidades tengan más recursos, su único objetivo es utilizar el debate de la financiación para confrontar con el Gobierno”, trasladan desde el Ejecutivo con un mensaje fabricado para todos sus candidatos en este ciclo electoral. “Es incompatible creer en el Estado del bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo”, añaden tratando de neutralizar las acusaciones de privilegiar a Catalunya sobre el resto de comunidades.

Sánchez ha replicado a las comunidades del PP que el aumento de recursos "sale de la renuncia que hace la Administración General del Estado para financiar otras políticas públicas" de su competencia con el objetivo de financiar las políticas públicas en manos de las comunidades. Un modelo, que según recalcó, garantiza la cohesión territorial porque "no hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos y la política que le es común".