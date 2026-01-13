Los mossos investigados por la huida de Puigdemont rechazan prorrogar la instrucción para no convertirla en "una causa general"

Los mossos imputados por ayudar a huir al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando visitó Barcelona en agosto de 2024 se oponen a prorrogar la instrucción de la causa, porque consideran que hacerlo supondría convertirla en "una causa general" prospectiva, que vulneraría lo previsto en la Constitución.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona "no ha acordado ninguna diligencia de instrucción, aparte de la que se encontraría practicando o rezagada sobre los dispositivos móviles" de los mossos imputados, por lo que no cabe prorrogarla. Sus resultados se pueden incorporar una vez cerrada la instrucción cuando los expertos terminen sus trabajos.

Los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal señalan que "el procedimiento se incoó hace un año y medio", a partir de una querella de Hazte Oír, organización que ejerce la acusación popular. El escrito sostiene que el colectivo provida "pretende a toda costa realizar una investigación prospectiva o causa general, a partir de los concretos hechos investigados".

Para la defensa, "ninguna justificación válida en Derecho se da en estos momentos para prolongar la fase de instrucción, más allá de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos investigados y la posible participación de sus autores", por lo que piden al juzgado que no la prorrogue por seis meses.