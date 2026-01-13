Narbona responde a Jordi Sevilla tras el manifiesto crítico con Sánchez: "El debate en nuestro partido es permanente"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha respondido este lunes desde Alicante al manifiesto del exministro Jordi Sevilla, que reclama un “cambio de rumbo político” en el partido liderado por Pedro Sánchez, y ha defendido que la discrepancia forma parte del funcionamiento interno socialista. “He tenido ocasión de leerlo rápidamente. Desde la Comisión Ejecutiva Federal respetamos lo que pueden ser opiniones discrepantes de Jordi Sevilla, con el que me une una relación de muchos años, compartimos gobierno en la etapa de Zapatero. Le tengo especial estima pero su manifiesto plantea afirmaciones que no comparto”, ha manifestado.

Narbona ha remarcado, además, que la discusión orgánica existe y es habitual: “Hay respeto y el debate en el PSOE es permanente. Cuando dicen que en este partido el debate no existe es porque no entran en los sitios en los que el debate existe”. El documento, difundido como Socialdemocracia 21, sostiene que la actual dirección ha desdibujado el proyecto socialdemócrata y vincula esa deriva al auge de la extrema derecha, además de cuestionar la dependencia del Gobierno de sus socios parlamentarios.

Financiación y choque interno

Antes de participar en la reunión de la ejecutiva provincial del PSOE de Alicante, Narbona también se ha referido al nuevo modelo de financiación autonómica presentado la pasada semana por el Ministerio de Hacienda, un asunto que ha reabierto el choque interno con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha subido el tono contra la propuesta y ha pedido convocar elecciones. La presidenta del PSOE le ha replicado: “Castilla-La Mancha va a recibir una cuantía muy importante dentro de ese modelo y sería bueno que el presidente analizara con menos pasión lo que es una oferta muy conveniente”.

En su intervención, Narbona ha puesto el acento en el impacto para la Comunidad Valenciana: “La cuantía para la Comunidad Valenciana es extraordinaria y en términos de euros per cápita son 660 euros más que los que ahora se reciben. Es el segundo lugar después de Murcia en incremento de financiación”. En paralelo, las estimaciones difundidas por Hacienda sitúan la mejora para la en 3.669 millones con el nuevo sistema, con un calendario que apunta a 2027 para su entrada en vigor si supera la negociación autonómica y el trámite parlamentario.

Narbona ha añadido un elemento ligado a la emergencia climática: “Hay una herramienta adicional, el establecimiento de un fondo climático, un fondo para actuaciones frente a la emergencia climática, que son mil millones más y una parte sustancial vendrían a la Comunidad Valenciana porque es una de las que más riesgo presenta”.

Soler y los wasaps

La reunión ha servido también para que Narbona cierre filas con el ilicitano Alejandro Soler tras la publicación de mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en los que se menciona su nombre. “Quiero una vez más reiterar la valoración muy positiva que hacemos desde la ejecutiva federal del trabajo de Soler. Como diputado lleva el peso de nuestra actuación en el Congreso en la comisión de investigación de la dana y nadie podría estar haciéndolo mejor. Sigue siendo miembro de la ejecutiva federal y tiene todo nuestro respaldo”, ha sostenido, antes de añadir. “Hay que contextualizar algunas afirmaciones que se hacen pero dejando al margen cualquier insinuación que le afecte a él”.

Con la vista puesta en el ciclo electoral de 2027, Narbona ha pedido un trabajo sostenido con la ciudadanía: “Las campañas electorales situadas cerca de las elecciones tienen que verse precedidas por una movilización permanente. Las elecciones no se ganan en la última semana ni el último mes. A todos los compañeros hay que insistirles en la necesidad de contactar con la ciudadanía”. En ese marco ha citado, entre otros frentes, la defensa de los servicios públicos y el debate sobre vivienda y especulación.

Antes de la intervención de Narbona, el secretario general provincial en Alicante, Rubén Alfaro, ha anunciado el respaldo de la ejecutiva a una propuesta de apoyo a la reforma del modelo de financiación impulsada por el Gobierno de Sánchez y ha situado el foco en el voto del PP en el Consejo de Política Fiscal. “La pelota está en el tejado del PP, que ha deslizado que está en contra de la propuesta”, ha afirmado, tras defender que la reforma “acaba con la injusticia que sufría esta tierra”.

Narbona prolongará su visita a la provincia este martes con un encuentro en la sede provincial con responsables comarcales de l’Alacantí, una cita con miembros de las agrupaciones de Alcoy e Ibi para visitar proyectos relacionados con fondos europeos, la presentación en Casa Mediterráneo del libro de Cristina Monge “La gran oportunidad” y una cena con militantes en Sant Joan d’Alacant.