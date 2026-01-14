Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: "Todo va muy bien"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha confirmado este miércoles que las conversaciones con Vox para formar gobierno avanzan a la espera de cerrar un acuerdo antes de que el próximo martes se constituya la Asamblea de Extremadura. "Todo va muy bien, tenemos muchas ganas de que todo salga", ha señalado tras haber mantenido ya este pasado martes un primer encuentro con el equipo de Vox.

Las negociaciones se están llevando con discreción por ambas partes y de momento, todos los escenarios continúan abiertos. Al haber obtenido más escaños que todo el bloque de la izquierda, Guardiola podría ser investida solo con la abstención de Vox, pero a tenor de los resultados electorales, para evitar un nuevo bloqueo y lograr esa estabilidad que el PP buscaba al adelantar los comicios, Guardiola necesita cerrar un pacto de legislatura.

Pacto "en bloque"

Con ese ánimo, la dirigente del PP ha ofrecido a la formación un acuerdo en bloque que además de la investidura, asegure la aprobación de los presupuestos de 2026. La oferta incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico y también la configuración de la Mesa de la Asamblea, donde la formación se quedó sin representación en 2023. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, la negociación se encamina a que ese hipotético acuerdo se cierre antes del 20 de enero, fecha en la que se ha convocado la sesión constitutiva.

Tras haberse mantenido ya un primer encuentro, Guardiola ha confirmado este miércoles que "siempre ha habido disposición por ambas partes" al acuerdo y apunta que las negociaciones van "bien". "Vamos a trabajar como hemos hecho hasta ahora por el bien de Extremadura y por su estabilidad. Cuando tenga algo que contar, convocaré", ha señalado la presidenta en funciones tras asistir al minuto de silencio convocado a las puertas de la Presidencia de la Junta por la última víctima de violencia de género en Extremadura.

Las líneas rojas de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya reiteró este martes que un eventual pacto de su formación con el Partido Popular para gobernar Extremadura solo será posible si se produce un cambio «claro y real» de políticas. Entre las condiciones planteadas, están la reversión de las políticas derivadas del Pacto Verde europeo, el rechazo al Pacto Migratorio, la revisión de las políticas de género y la aplicación de rebajas fiscales.

El líder de Vox ha subrayado que su partido no entrará en ningún gobierno autonómico para mantener el rumbo actual, y ha insistido en que su posición no responde a un dogma ni a una cuestión de principios abstractos, sino a la voluntad de utilizar los acuerdos como herramienta para modificar políticas concretas. En este sentido, ha asegurado que Vox está dispuesto a alcanzar pactos tanto dentro como fuera de los ejecutivos, siempre que se respeten los puntos esenciales de su programa y se garantice un cambio de dirección política.

Políticas de igualdad

En este contexto, la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, se ha mostrado convencida tras el minuto de silencio de que ese posible pacto con Vox no supondrá "paso atrás ni merma de derechos". "El compromiso de este gobierno y de todos los consejeros es ni un paso atrás contra la violencia de género. Mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro y siempre, siempre, siempre con las víctimas", ha señalado.

La secretaria general ha recordado que la igualdad ha sido siempre una línea roja par María Guardiola y tras insistir en que las negociaciones se están llevando a cabo desde el equipo de la presidenta, confía en que se buscarán los puntos de consenso para que Extremadura "siga creciendo".