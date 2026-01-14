SUMAR
Yolanda Díaz denuncia que "el PSOE no actuó bien" con su "propuesta unilateral" de vivienda: "Teníamos una reunión ayer"
La líder de Suma en el Gobierno llama a "cuidar la coalición" y acusa a los socialistas de no hacerlo
Yolanda Díaz afea al PSOE la propuesta "unilateral" en materia de vivienda después de que Pedro Sánchez anunciase el lunes una bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que mantuvieran los precios del alquiler. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno defendió que "el PSOE no ha actuado bien", y ha denunciado que esta misma semana tenían prevista una reunión, tal como avanzó EL PERIÓDICO.
En una entrevista en La hora de la 1, de TVE, Díaz ha criticado que "nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral el lunes". En este punto, afeó la actuación del ala socialista del Gobierno. "Imagínese si estoy negociando con los agentes sociales y cinco minutos antes actúo de este modo", reflexionó, antes de advertir que "es importante cuidar la coalición".
Preguntada sobre si el PSOE descuidaba la alianza de Gobierno, Díaz no lo negó y argumentó que "el PSOE, actuar bien no ha actuado", puesto que había una negociación en marcha y "teníamos una reunión ayer sobre esta materia". Unas conversaciones que se abrieron después de que los cinco ministros de Sumar presentaran en octubre un decreto que incluía la prórroga de todos los contratos firmados tras la pandemia y que tenían que renovarse en 2026.
La vicepresidenta segunda ha admitido no haber "hablado con Pedro Sánchez", pero ha admitido que sí ha habido contactos con el PSOE para trasladar el malestar. Así, ha insistido que "Sumar no va a apoyar esta medida", pero sí ha ratificado al existencia de un diálogo entre los socios de Gobierno: "Es una verdad tan cierta como que ayer íbamos a tener una reunión del decreto de Sumar sobre vivienda", advirtió, "el problema es que el lunes se ha demarcado con una posición unilateral".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
- La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”