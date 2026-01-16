Tribunales
El Supremo juzgará en abril a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas en la pandemia
El 6 de febrero se celebrará una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas
EP
El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar el próximo mes de abril al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el alto tribunal celebrará el 6 de febrero a las 10.00 horas una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.
El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades s
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
- De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones