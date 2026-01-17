Los partidos de Sumar aplazan el lanzamiento de su nueva alianza a después de las elecciones de Aragón

Los partidos del ala minoritaria del Gobierno, Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, mantienen sus planes de hacer oficial su alianza para una nueva coalición en las próximas generales, tal como avanzó EL PERIÓDICO, pero el adelanto electoral de Aragón ha alterado su calendario. Los partidos llevan meses trabajando en el nuevo germen de su próxima candidatura que pensaban lanzar en el mes de enero para exhibir su compromiso de ir juntos en el próximo ciclo electoral. Finalmente la campaña electoral para el 8 de febrero ha obligado a aplazar el acto de lanzamiento a febrero.

La mesa de partidos lleva meses trabajando para relanzar la coalición e ir sentando las bases para autonómicas, municipales y generales. Este órgano, que en su origen tenía un carácter más o menos informal, se ha ido consolidando como una suerte de dirección política del nuevo proyecto.

Esta dirección aspira a equilibrar la toma de decisiones entre las fuerzas, para evitar que el rumbo político recaiga sobre una sola figura, que hasta ahora ha ocupado Yolanda Díaz. En esa mesa se abordan los debates políticos de calado o donde se toman las principales decisiones del ala minoritaria de Gobierno, en una fórmula de coordinación entre representantes tanto de Gobireno como de los partidos integrantes.

Una de las decisiones tomadas era la de organizar un acto para para alumbrar públicamente la nueva alianza, pero lo cierto es que a día de hoy hay fecha concreta para que esto suceda. El adelanto de elecciones en Extremadura primero y en Aragón después ha lastrado los planes.

Izquierda Unida era el partido más interesado en adelantar el lanzamiento a los comicios aragoneses, y así lo hizo saber al resto de fuerzas. Era una manera de afianzar la coalición que también han sellado en Aragón, donde IU y Movimiento Sumar compartirán papeleta después de que el intento de acuerdo de Podemos saltara por los aires tras el veto de la cúpula morada en Madrid.

El pratido de Antonio Maíllo ha enterrado definitivamente la coalición Sumar como "proyecto aglutinador" y una de las cuestiones que ha exigido es el nombre de la alianza de izquierdas, y que sea distinto al del resto de partidos integrantes. Quiere evitar así la confusión que lleva denuncinado toda la legislatura. Pide además "métodos democráticos" a la hora de funcinoar, que se traduce tanto en la toma de decisiones conjunta como en la convocatoria de primarias para elegir candidatos, en caso de no haber acuerdo.

IU ha pedido lanzar esta alianza bajo el nombre de Frente Amplio, tal como avanzó EL PERIÓDICO, en un guiño a la izquierda latinoamericana y como un gesto para tentar a Podemos con una etiqueta más neutro y alejada de la sombra de Sumar. Sin embargo, a día de hoy no está claro que la puesta de largo de la futura coalición vaya a salir con un nombre claro, o será simplemente una escenificación de esa unidad.

A la espera de Yolanda Díaz

Otro de los grandes debates en la nueva candidatura será sobre el líder de la coalición, después de que se haya cuestionado el liderazgo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda aún no ha hecho públicas sus intenciones sobre si repetir como presidenciable. Fuentes de la coalición cree que su estrategia "va dirigida" a relanzarse como candidata, mientras los suyos piden que ratifique continuidad, al considerar que "no hay alternativa".

En los últimos días la vicepresidenta sí ha ido dando señales que apuntan a un paso adelante, después de la visibilidad que ha tenido en el choque con Pedro Sánchez con vivienda o el protagonismo que ahora también está tomando en la negociación para la subida del Slaario Mínimo Interprofesional. Un acuerdo que, de alcanzarse con todos los actores sociales, incluida la patronal, algunos describen como un hito que impulse el salto definitivo de su candidatura.

Ante este silencio, que deberá resolverse en las próximas semanas, según fuentes próximas, lo cierto es que el debate sobre los nombres también se ha abierto entre los partidos de izquierdas. Las distintas formaciones ya plantean candidatos que puedan llevar las riendas de la nueva candidatura, una vez descartado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que contaba con el apoyo de Más Madrid e IU pero que ha rechazado hasta ahora la posibilidad de ocupar ese papel.

Sujeto político estable

La precandidatura de izquierdas va en línea con la hoja de ruta que puso sobre la mesa Movimiento Sumar en su última conferencia política, donde planteó la idea de “consolidar un sujeto político estable” y “construir” un proyecto político compartido entre distintos partidos y donde se “reconoce y garantiza” la participación de todas las sensibilidades políticas, territoriales y sociales, eso sí, “articuladas bajo reglas comunes”.

Una suerte de coalición permanente -más allá de las citas electorales- que serviría tanto para comicios estatales como autonómicos autonómicos y municipales, y que seguiría el modelo de Compromís o de EH Bildu, donde conviven varios partidos. Un modelo que podría formar órganos propios y normas de funcionamiento.

Mensaje a Podemos

El plan de este lanzamiento, que confirman fuentes de distintos partidos de la coalición progresista, aún tiene muchos flecos por definir. Lo sustancial será, apuntan estas fuentes, visibilizar la voluntad de continuar juntos por varios actores ahora integrados en la coalición Sumar. Esa propuesta tiene una segunda lectura, y es el cierre de filas por evitar exclusiones en la futura ecuación electoral.

La presencia de Movimiento Sumar en esa suerte de precandidatura también lanza un mensaje a Podemos, que ha rechazado de forma tajante volver a concurrir con el partido de Yolanda Díaz o con sus dirigentes tras su ruptura en diciembre de 2023, exigiendo el veto a Sumar como condición para sellar cualquier pacto electoral.

En Izquierda Unida, donde han pedido "acelerar" los pasos para la futura coalición, han rechazado esta exigencia de Podemos: "Quien quiera excluir, se queda fuera", vienen a explicar sus dirigentes. La alianza de partidos que está en ciernes insiste también en esa advertencia. El lanzamiento de esta alianza busca dar señales de vida de una coalición que esté integrada por todo aquellos que se quieran incorporar, también Movimiento Sumar. Serán los demás -incluido Podemos- los que tengan después que mover ficha.