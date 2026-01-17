Pruebas médicas
Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte
El presidente catalán se encuentra "en buen estado" y se está valorando si el problema que padece deriva de una afectación muscular
Sara González
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha encontrado "indispuesto" este sábado tras practicar deporte, por lo que se le están practicando pruebas en un centro hospitalario. Según explican fuentes del Govern, se encuentra "en buen estado" y están valorando si padece una posible afectación muscular.
El dirigente corre habitualmente por las mañanas cuatro días a la semana y ha participado en medias maratones. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo, una competición en la que ya participó cuando era jefe de la oposición.
Precisamente este sábado, tras entrenar, ha visitado el Ayuntamiento de Ascó, donde posteriormente se ha inaugurado un complejo deportivo. Ya en ese acto institucional notaba un dolor en la pierna, por lo que al finalizar su agenda ha acudido a un centro hospitalario.
Illa empezó a hacerse 'runner' durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un hábito que ha mantenido en los últimos cinco años, también desde que es president, porque, asegura, le ayuda a "pensar".
