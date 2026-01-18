Salvador Illa estará ingresado dos semanas por un "déficit motor" de las piernas

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, está estable, pero permanecerá ingresado unas dos semanas por una pérdida de fuerza de la musculatura de las piernas, según ha explicado el equipo médico que lo atiende en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Los encargados de dar el parte médico del estado del president han sido el doctor Albert Salazar, director gerente de Vall d'Hebron; la doctora Patricia Pozo, jefa del servicio de Neurología de este hospital; el doctor Manel Escobar, director clínico del Servicio de Diagnóstico para la Imagen; y la doctora Judith Sánchez-Raya, jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

El president lleva hospitalizado desde el sábado al mediodía por un intenso dolor en la pierna tras practicar deporte por la mañana. Ese día aún completó su agenda, una visita al Ayuntamiento de Ascó. Pero al notar que la dolencia persistía, acudió al hospital, donde continúa ingresado este domingo después de ser sometido a varias pruebas. En todo momento ha estado estable e incluso despachando asuntos de trabajo, según han ido informando desde el equipo de Presidència.

El dirigente corre habitualmente por las mañanas una hora cuatro días a la semana y ha participado en maratones como la de Barcelona, que el año pasado completó en menos de cuatro horas. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo, una competición en la que ya participó cuando era jefe de la oposición.

Illa empezó a hacerse 'runner' durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un hábito que ha mantenido en los últimos cinco años, también desde que es president, porque, asegura, le ayuda a "pensar". Es habitual que cuando celebra cumbres en fin de semana con el Govern invite a los consellers a correr con él, puesto que no es el único en el Executiu que tiene esta afición.